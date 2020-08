Pritzwalk

Das Wochenendprogramm zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 14. August

Bollewick – Zum Trödeln lädt die Scheune Bollewick (bei Röbel/ Müritz) von 10 bis 18 Uhr ein. Stärken kann man sich während der Jagd nach Schnäppchen an der Gulaschkanone oder bei Kaffee und Kuchen. Geöffnet haben auch die Werkstätten und Geschäfte in der Scheune.

Anzeige

Lenzen – Das Wandertheater „Ton und Kirschen“ präsentiert vor der romantischen Burgkulisse in Lenzen um 20 Uhr „Die Legende vom heiligen Trinker“ von Joseph Roth. Einlass ist ab 18 Uhr. Kartenvorverkauf und Reservierungen sind in diesem Jahr nicht möglich. Das Platzangebot ist auf 150 Gäste beschränkt.

Weitere MAZ+ Artikel

Rühstädt – Die Naturwacht in Rühstädt bietet um 20 Uhr einen dreistündigen nächtlichen Spaziergang durch das Storchendorf und den angrenzenden Schlosspark an. Treffpunkt ist der Alte Speicher, Am Schloss 1, in Rühstädt. Witterungsgerechte Kleidung, festes Schuhwerk, eine Taschenlampe und Mückenmittel sind mitzubringen.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Amtshof zeigt das Team des Kinos „Astoria“ um 21.15 Uhr den Film „Die Hochzeit“. Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Es gibt Snacks und Gegrilltes sowie Livemusik. Tickets kosten online und an der Abendkasse 8,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Sonnabend, 15. August

Bollewick – Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr (siehe Freitag).

Zum Familiennachmittag am Sonnabend in Horst öffnet auch das Fossilienmuseum seine Türen. Quelle: privat

Horst – Im Märchengarten in Horst bei Wolfshagen beginnt um 14 Uhr ein Familiennachmittag. Dann öffnet auch das Fossilienmuseum mit seinen Stücken aus der Urzeit. Um 15 Uhr spielt das Marion-Etten-Theater aus Lindenberg das Stück vom Zaunkönig. Den Abschluss bildet um 17.30 Uhr Hofmusik mit Ivy Maria auf ihrer Geige. Wegen der beschränkten Besucherzahl wird um Anmeldung unter Telefon 03878/96 04 20 gebeten.

Oper á la Mode heißt es am Sonnabend auf Schloss Meyenburg. Die Konzerte sind ausverkauft. Quelle: Modemuseum Meyenburg

Meyenburg – Oper á la Mode heißt es um 14 und 18 Uhr auf Schloss Meyenburg. Die Konzerte gestalten die jungen Talente der Lotte-Lehmann-Akademie. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft.

Putlitz – Mit dem Stück „Die Legende vom heiligen Trinker“ gastiert das Wandertheater „Ton und Kirschen“ um 20 Uhr an der Burg in Putlitz. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Eintrittskarten können an der Abendkasse erworben werden. Damit die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Während der Führung zu einstigen Industriestandorten am Sonnabend in Wittenberge kann auch der historische Lokschuppen besichtigt werden. Quelle: Gerhard Baack

Wittenberge – Der Begründer der Märkischen Ölmühle, Salomon Herz alias Gästeführer Jürgen Schmidt, lädt zu einem Streifzug zu einstigen Industriestandorten in Wittenberge ein. Dazu zählen der historische Lokschuppen, der alte ZV-Bunker sowie die ehemalige Molkerei. Die Herz-Tour startet um 11 Uhr vor der Touristinformation am Paul-Lincke-Platz. Anmeldung: Touristinformation, Telefon: 03877/92 91 81.

Sonntag, 16. August

Bollewick – Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr (siehe Freitag).

Blumenthal – An der Grundschule in Blumenthal öffnet um 10 Uhr ein Trödelmarkt. Bis 18 Uhr kann hier gestöbert werden.

Perleberg – Das Konzert „Belcanto e buon Gusto“ der Lotte-Lehmann-Akademie mit italienischem Buffet im Perleberger Ristorante L’Italiano um 18 Uhr ist ausverkauft.

Eine Führung durch Wittenberges Gründerzeitviertel startet am Sonntag. Quelle: Gerhard Baack

Wittenberge – Vor der Touristinformation Wittenberge auf dem Paul-Lincke-Platz startet um 11 Uhr eine Führung durch das Gründerzeitviertel mit dem Wittenberger Nachtwächter alias Jürgen Schmidt. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die vor 100 Jahren entstandenen Jugendstilfassaden sowie die jüngst sanierten Häuser aus der Gründerzeit. Anmeldung in der Touristinformation unter Telefon 03877/92 91 81.

Verschiedene Hörspiele unter freiem Himmel gibt es am Sonntag im Autokino Zempow. Quelle: Björn Wagener

Zempow – Hörspiele unter freiem Himmel gibt es ab 17 Uhr für Kinder, ab 19.30 Uhr für alle im Autokino Zempow in der Zempower Dorfstraße 25. Organisator ist der Dorfkulturverein Zempow.

Von MAZonline