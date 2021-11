Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 12. November

Bad Wilsnack – In der St. Nikolaikirche in Bad Wilsnack wird ab 16.30 Uhr ein Martinsfest gefeiert. Mitwirkende sind Kinder der evangelischen Kindertagesstätte.

Blumenthal – In der evangelischen Kirche in Blumenthal wird ab 17 Uhr ein Martinsfest gefeiert.

Eine Führung zum herbstlichen Vogelzug startet am Freitag an der Burg in Lenzen. Quelle: Dieter Damschen

Lenzen – Wer den herbstlichen Vogelzug der Saat- und Blessgänse sowie der Sing- und Zwergschwäne erleben möchte, kann an einer Führung zu den Nahrungs- und Schlafplätzen der nordischen Wintergäste in der Elbtalaue teilnehmen. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Burg Lenzen. Von dort aus starten die Fahrgemeinschaften. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Wittenberge – Zum „Jazz im Keller“ wird um 20 Uhr ins Kultur- und Festspielhaus Wittenberge eingeladen. Zu Gast ist die wohl berühmteste ostdeutsche Jazzsängerin Uschi Brüning. Musikalisch begleitet wird sie an der Gitarre und am Piano von Lukas Natschinski. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regelung statt. Restkarten sind erhältlich unter Telefon 03877/92 91/81.

Sonnabend, 13. November

Groß Leppin – Ein Martinsfest wird ab 15 Uhr in der evangelischen Kirche in Groß Leppin gefeiert.

Gerburg Nürnberg-Kurz ist Mitwirkende beim Benefizkonzert am Sonnabend im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: privat

Heiligengrabe – Im Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt um 17 Uhr ein Benefizkonzert. Es erklingen Lieder und Klaviermusik von Bach, Telemann, Mozart, Schubert, Rameau und Saint Saens. Mitwirkende sind Gerburg Nürnberg-Kurz (Klavier), Heike von Nolting (Korrepetition), Barbara Nürnberg (Gesang) und Gabriele Doepner (Texte). Anmeldung unter Telefon 033962/80 80, es gilt die 3G-Regel.

Einen kurdischen Abend gibt es am Sonnabend im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel. Quelle: Christian Bark

Jabel – Im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel beginnt um 18 Uhr ein kurdischer Abend. Neben einem üppigen Buffet und Musik soll es auch einen Vortrag mit Bildern über Kurdistan geben.

Meyenburg – In Vorbereitung des Volkstrauertages findet auf dem Meyenburger Friedhof ein Arbeitseinsatz zur Pflege der Kriegsgräber statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Bei der Berufsstartermesse Go am Sonnabend in Perleberg dreht sich alles um das Thema Ausbildung. Quelle: Jens Wegner

Perleberg – Rund um das Thema Ausbildung geht es bei der Berufsstartermesse Go, die von 10 bis 14 Uhr in der Rolandhalle in Perleberg, Karl-Liebknecht-Straße, stattfindet. Für den Zugang zur Halle gilt die 3G-Regel.

Seine größten Hits bringt Frank Schöbel am Sonnabend im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge zu Gehör. Quelle: Heike Schulze

Wittenberge – Mit seinem Programm „Ich bin wieder da“ gastiert Frank Schöbel im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus. Das Konzert mit seinen größten Hits beginnt um 16 Uhr. Aktuell ist die Durchführung der Veranstaltung mit Einhaltung der 3G-Regel vorgesehen. Eine kurzfristige Änderung zur 2G-Regel ist jederzeit möglich. Restkarten unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – Kidstime heißt es von 10 bis 14 Uhr wieder im Wittstocker Pfarrgarten am Kirchplatz. Die Grundschulkinder sind eingeladen, die St. Marienkirche zu entdecken: spielerisch, sinnlich, fachlich und erzählerisch. Gemeinsames Essen, Spielen, Basteln und Singen werden nicht zu kurz kommen (Teilnehmerbeitrag: 2 Euro).

Sonntag, 14. November

Perleberg – Eine Gedenkveranstaltung um Volkstrauertag beginnt um 10.30 Uhr auf dem Evangelischen Waldfriedhof in Perleberg.

Perleberg – Die Sonderausstellung „Kriegsende in der Prignitz. Das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“ wird um 11.30 Uhr im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg eröffnet. Seit Februar 2020 hat der Zeithistoriker Lennart Gütschow das Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 in der Prignitz erforscht.

Pritzwalk – Die gemeinsame Gedenkveranstaltung der Stadt Pritzwalk, der Gesellschaft für Heimatgeschichte und der evangelischen Kirchengemeinde zum Volkstrauertag beginnt um 10 Uhr in der Trauerhalle des städtischen Friedhofs Pritzwalk. Schülerinnen und Schüler des Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums tragen Texte und Gedichte vor. Anschließend werden unter Glockengeläut Kränze niedergelegt.

Wittenberge – Am Mahnmal auf dem städtischen Friedhof in Wittenberge findet um 11.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die Opfer von Krieg und Gewalt statt. Die Feierstunde wird von Schülerinnen und Schülern des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge sowie von der Kreismusikschule mitgestaltet.

Im Wittstocker Kino Astoria wird am Sonntag der Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ gezeigt. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Die Kreismuseen Alte Bischofsburg, das Kino Astoria und der Verein Dossekultur laden um 17 Uhr zur Vorstellung des 1920 gedrehten Stummfilms „Der Golem, wie er in die Welt kam“ ins Kino Astoria ein. Begleitet wird die Vorführung von Livemusik auf dem Klavier.

Wittstock – Die geplante Veranstaltung „Abenteuer Hüpfburgenland“ in der Wittstocker Stadthalle wird aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung verschoben. Ein Ausweichtermin wird mitgeteilt.

