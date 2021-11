Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 19. November

Meyenburg – Ein Lichterfest veranstaltet das Netzwerk Kind in Meyenburg. Treffpunkt zum Laternenumzug ist um 17 Uhr am Schloss. Von dort geht es bis zum Bahnhof, wo es ein buntes Programm, unter anderem mit den Clowns Tacki und Noisly, gibt. Für Weihnachtszauber sorgen handgefertigte Gestecke, Floristik und Pflanzen, Deko aus Metall, Holz und Keramik.

Perleberg – In Perleberg, Berliner Straße 1, öffnet um 11 Uhr die Kleidermanufaktur Frija Omina ihre Pforten. Interessierte können zuschauen, wie die Kleidung produziert und welche Stoffe verarbeitet werden. Zur Neueröffnung werden Einkaufsgutscheine verlost, der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendkulturzenrum des SOS-Kinderdorfs Prignitz zugute.

Die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger ist mit ihrem ersten Soloprogramm „Selbstläufer“ am Freitag im Wittstocker Kino zu Gast. Quelle: TAMABU /T.Burk

Wittstock – Die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger gastiert mit ihrem ersten Soloprogramm „Selbstläufer“ um 20 Uhr im Kino „Astoria“. Sie verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. Ticketnachfrage im Kino unter Telefon 03394/43 38 13 oder in der Touristinformation Am Bahnhof 2 (2G).

Auch Sigrun Pätzold (l.) und Paula Schönfeld lesen am Freitag in der Wittstocker Bibliothek zum Vorlesetag aus Biografien. Quelle: Christian Bark

Wittstock – In der Wittstocker Bibliothek im Kontor findet von 9 bis 17 Uhr ein Vorlesetag statt. Daran beteiligen sich 16 Vorleser sowie Bibliotheksmitarbeiter. Thematisch stehen Biografien im Vordergrund. Zuhörer sind willkommen, müssen aber einen Nachweis für eine Corona-Testung, -impfung oder -genesung vorzeigen.

Sonnabend, 20. November

Berge – Auf dem Anger in der Dorfmitte von Berge öffnet um 8 Uhr ein Wochenendmarkt. Bis 15 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Angebot regionaler Produkte mit Adventsflair. Für Unterhaltung sorgt die Swingside-Bigband.

Breese – In der Physiotherapie Stephany Steiner in Breese findet von 10 bis 15 Uhr eine große Typisierungsaktion statt. Die einjährige Helene, sie wohnt mit ihren Eltern in der Nähe von Wittenberge, ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt dringend einen passenden Stammzellenspender, um wieder gesund zu werden.

Zum Herbstputz wird am Sonnabend in Jabel aufgerufen. Quelle: Björn Wagener

Jabel – Ein Herbstputz findet von 9 bis 12 Uhr in Jabel statt.

Treffpunkt für eine Führung zum Vogelzug ist am Sonnabend der Burgvorplatz in Lenzen. Quelle: Dieter Damschen

Lenzen – Der Burgvorplatz in Lenzen ist um 11 Uhr Treffpunkt für eine Führung zum Vogelzug. Es geht zu den Nahrungs- und Schlafplätzen der wilden Gäste in die Flusslandschaft. Eine Anmeldung unter Telefon 038792/12 21 ist erforderlich.

Perleberg – Ein Adventsmarkt findet ab 11 Uhr „aufm Dudel“ (Sankt-Nicolai-Kirchplatz) statt Bei musikalischer Unterhaltung gibt es Weihnachts-Winterdeko zu bewundern und für den kleinen Hunger Grillbratwurst, Erbseneintopf und Gllühwein.

Pritzwalk – Eine Lesung unter dem Motto „Neue Brise in Pritzwalk“ mit Nikita Träder und Lea Kontak beginnt um 15 Uhr im Café der Museumsfabrik Pritzwalk, Meyenburger Tor 3. Die Moderation übernehmen Chady Seubert und Thomas Voigt, für musikalische Untermalung in der Pause sorgt Bernd Atzenroth am Klavier.

Putlitz – Auf Thanari, Karstädter Chaussee 6, in Putlitz findet von 11 bis 21 Uhr ein kleiner Adventsmarkt statt. Es gibt Kunsthandwerk, Glühwein, Kaffee und Kuchen, Pizza und Stockbrot. Für wohlige Wärme sorgt eine Feuerschale.

Wittenberge – Peter Kamenz und seine Goldenen Egerländer gastieren um 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge (2G). Der Schwerpunkt der musikalischen Darbietungen liegt auf der Interpretation der schönsten Egerländer Klänge. Ticketnachfrage unter Telefon 09269/98 05 00.

Wolfshagen – Das Debütkonzert mit jungen Künstlern der Prignitzer Musikschulen im Schlossmuseum Wolfshagen muss krankheitsbedingt abgesagt werden.

Sonntag, 21. November

Frehne – In Frehne um 9 Uhr, in Niemerlang um 9 Uhr und in Meyenburg um 10.30 Uhr wird zum Ewigkeitssonntag der Verstorbenen im Pfarrsprengel Meyenburg-Freyenstein gedacht.

Zum Ewigkeitssonntag wird in vielen Orten der Verstorbenen gedacht. Quelle: Christamaria Ruch

Perleberg – Ein Gottesdienst mit Verstorbenengedenken beginnt um 10.30 Uhr in der St. Jacobikirche in Perleberg. Um 14 Uhr wird auf dem evangelischen Waldfriedhof der Verstorbenen gedacht. Die musikalische Gestaltung übernimmt der evangelische Posaunenchor.

