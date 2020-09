Pritzwalk

Das Wochenendprogramm zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 4. September

Pritzwalk – Mit einem großen Banner an der Baustelle am Pritzwalker Bahnhof wird von 11 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Baustelle eingeladen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei der öffentlichen Veranstaltung über den Stand der Arbeiten am Bahnhofsumfeld informieren. Es gibt thematische Führungen, den Themenblock Installationen in der Erde sowie das Thema Grünanlagen.

Anzeige

Sonnabend, 5. September

Lindenberg – Hawaiianische Musik mit Hula Hut and the 7 Seas erklingt um 15 Uhr in der Lindenberger Kirche. Die Band kommt dieses Mal in voller Besetzung als Quartett und wird ihren ziemlich einzigartigen Sound präsentieren.

Weitere MAZ+ Artikel

Helmut und Almut Kautz werden am Sonnabend in Marienfließ mit einem Gottesdienst in die Stiftsleitung des Klosterstifts eingeführt. Quelle: Bernd Atzenroth

Marienfließ – Mit einem Gottesdienst wird um 15 Uhr das Ehepaar Almut und Helmut Kautz in die Stiftsleitung des Klosterstifts Marienfließ eingeführt. Wenn das Wetter mitspielt, findet das Ganze im Freien vor der Klosterkirche statt. Um 13.30 Uhr beginnt ein Vortrag über Erika von der Schulenburg. Referent ist Bernhard von Barsewisch aus Groß Pankow.

Papenbruch – Das Papenbrucher Dorffest beginnt um 14 Uhr mit dem Kaffeetrinken. Es gibt ein Überraschungsprogramm und für die Kinder Spiele. Der Tanz für die Papenbrucher Einwohner beginnt um 20 Uhr.

Perleberg– Eine Stadtführung startet um 11 Uhr in Perleberg. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist am Perleberger Roland. Bei dieser Führung werden nicht nur der historische Stadtkern und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Perleberg gezeigt, man entdeckt auch so einige schöne Ecken, die eher versteckt liegen. Um eine Anmeldung in der Stadtinformation unter Telefon 03876/78 15 22 wird gebeten.

Pritzwalk – Die Kinderfilmuni Babelsberg tourt durch Brandenburg und macht Station in Pritzwalk. Im Kulturhaus können sich ab 10 Uhr Neun- bis Zwölfjährige und deren Eltern mehr darüber erzählen lassen, wie Animationsfilme entstehen. Dozenten erklären, wie einzelne Bilder oder Gegenstände zum Leben erweckt werden. Anmeldung unter Telefon 03395/709 86 47.

Ein Workshop freier Tanz findet am Sonnabend in Hasenwinkel bei Pritzwalk statt. Quelle: Veranstalter

Pritzwalk – Ein Workshop freier Tanz findet von 11 bis 17 Uhr in Hasenwinkel im ehemaligen Stall des Kunst- und Kulturvereins Plateau statt. Der Kurs ist offen für alle, ein Decke, Socken und etwas zum Überziehen sowie Verpflegung sind mitzubringen. Anmeldung unter Telefon 0172/3 18 77 95.

Sargleben – Der Distelhof in Sargleben, Dorfstraße 14, öffnet von 13 bis 17 Uhr seine offene Werkstatt. Eingeladen wird in den Malgarten und zum Buchbinden. Das Hof-Café hält Getränke und Kuchen bereit. Die Teilnahme ist kostenlos, Material wird gestellt. Anmeldung für das Buchbinden unter Telefon 038797/18 01 38.

Stadtrundfahrten mit dem Oldiebus „Fridolin“ gibt es am Sonnabend und Sonntag in Wittenberge Quelle: Markus Tiemann

Wittenberge – Eine Stadtrundfahrt mit dem Oldie-Bus „Fridolin“ beginnt um 11 Uhr auf dem Paul-Lincke-Platz direkt am Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Der aus den 60er-Jahren stammende Bus chauffiert Interessierte gemütlich durch die Stadt und wird durch das Stadtmaskottchen Ackerbürgerin Mathilde alias Marika Weise begleitet (nach vorheriger Anmeldung).

Das Fest der Vielfalt wird am Sonnabend auf dem Wittstocker Amtshof gefeiert. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Auf dem Wittstocker Amtshof lädt das Bündnis „ Wittstock bekennt Farbe“ von 14 bis 19 Uhr zum Fest der Vielfalt ein. Willkommen sind alle, die gemeinsam feiern, sich begegnen, austauschen und vernetzen wollen. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Floorball, Schminken und Wasserspiele. Auf der Bühne treten verschiedene Bands auf, die Hip Hop, Jazz, Elektro- und Balkanmusik spielen.

Wittstock – Beim landesweiten Jugendprojekt „anBahnen“ spielen Jugendliche am Wittstocker Bahnhof zwischen 10 und 20 Uhr bunte Szenen. Neben einer Cosplay-Gruppe, die direkt am Bahnhof als Mangafiguren agiert, haben sich auch Mädchen des Jugend-Aktions-Gruppen-Theaters Gedanken über eine Vorstellung gemacht. Die Jugendlichen wollen mit diesen Aktionen deutlich machen, dass sie stärker wahrgenommen werden möchten.

Sonntag, 6. September

Groß Pankow – Auf dem Storchenhof in Groß Pankow findet von 11 bis 18 Uhr ein Scheunenflohmarkt statt. Neben Trödel und Antiquitäten werden auch Kinderkleidung, Bücher und Naturseifen aus der Manufaktur auf dem Hof sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Ein Teil des Marktes und 100 Prozent der Kaffee- und Kucheneinnahmen fließen der Bürgerinitiative “Schutz statt Schutt” zu, die sich für die Verhinderung einer Deponie in Luggendorf stark macht.

Putlitz – „Wir sehen die Welt – die Welt sieht uns“ heißt es um 10 Uhr in der St. Nikolaikirche in Putlitz. Dann beginnt eine Andacht mit Pastor Volkhart Spitzner. Zu sehen gibt es innerhalb des 5-Kirchen-Projektes (vier Kirchen in Mecklenburg, die fünfte in Putlitz) Tanzfilme, Videos, Plakate und eine Fotoinstallation verschiedener Künstler.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer gastiert am Sonntag mit seinem neuen Programm in Sewekow. Quelle: dpa

Sewekow– Eine Lesung mit Wladimir Kaminer beginnt um 16 Uhr im Außenbereich der Max-Schmeling-Halle in Sewekow. Hier gastiert der Autor mit seinem neuen Programm „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“. Darin geht es um erwachsene Kinder, die die Welt retten, und um Eltern, die immer kindischer werden. Die Veranstaltung ist der Ausweichtermin für die abgesagte Lesung am 22. März. Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Wittenberge – Stadtrundfahrt mit dem Oldie-Bus „Fridolin“ ab 11 Uhr (siehe Sonnabend).

Wittenberge – Zur Ausstellungseröffnung wird um 17 Uhr ins Wittenberger Stadtmuseum „Alte Burg“ eingeladen. Unter dem Titel „ Wittenberge – Aufbruch und Anfang 1989“ werden Dokumente gezeigt, die es aus dem Anfang der friedlichen Revolution in Wittenberge gibt. Die Gäste können die Ausstellung in kleinen Gruppen von 10 Personen besuchen.

Wittstock – Ein Kabarettabend beginnt um 15 Uhr im Wittstocker Kino „Astoria“. Zu Gast ist das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ mit ihrem neuen Programm „Vom Neandertal ins Digital“. Pechschwarzer Humor paart sich mit genialen Wortspielen. Ticketnachfrage unter Telefon 03394/43 38 13.

Für „musikalische Sehnsüchte“ sorgen Susanne Ehrhardt und Sergej Tscherepanow am Sonntag in Wolfshagen. Quelle: Holger Stöhrmann

Wolfshagen – „Musikalische Sehnsüchte“ – virtuose Musik für Klarinette, Flöte und Klavier – erklingen um 14.30 und 16 Uhr im Wolfshagener Schlossmuseum. Zu erleben sind Susanne Ehrhardt, Klarinette und Blockflöte“, und Sergej Tcherepanow am Klavier mit Werken von Beethoven, Crusell, Bärmann und Paganini. Reservierung unter Telefon 038789/6 10 63.

Auf dem Gelände des Zempower Autokinos darf am Sonntag wieder getrödelt werden. Quelle: Björn Wagener

Zempow – Auf dem Gelände des Autokinos in Zempow findet von 9 bis 15 Uhr wieder der beliebte Kofferraumtrödel statt. Verkauft wird nur von privat für privat. Auf dem Platz müssen die üblichen Hygieneregeln eingehalten werden.

Von MAZonline