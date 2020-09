Pritzwalk

Das Wochenendprogramm zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 11. September

Dossow – Der Garten des Weidenhofs in Dossow verwandelt sich ab 19 Uhr in das legendäre „Café Puschkin“. Hier entführt das Duo „Roter Mohn“ das Publikum auf eine musikalische Reise – vom Orient über Moskau nach Paris mit russischen Romanzen, deutschen Tonfilmschlagern und französischen Chansons. Das Team vom Weidenhof übernimmt die gastronomische Versorgung.

Wittenberge – Der Stadtsalon Safari in Wittenberge, Bismarckplatz 6, öffnet wieder seine Pforten und zeigt ab 19.30 Uhr im Garten im Hinterhof die Kurzfilmreihe „Kurz & Kunst“. Hier werden die filmischen Arbeiten und Collagen dreier Künstler gezeigt, die sich mit Themen um Stadt, Raum, Individuum und Gesellschaft beschäftigen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung und wird zu einem anderen Termin nachgeholt.

Zempow – Im Zempower Autokino wird um 20.15 Uhr der Stummfilm „Moderne Zeiten“ von Charles Chaplin gezeigt. Dazu gibt es Livemusik von der Berliner Band „Cats & Breakkies“. Einlass ist bereits ab 18.45 Uhr.

Sonnabend, 12. September

Eichenfelde – Auf dem Eichenfelder Sportplatz findet von 9 bis 14 Uhr ein Flohmarkt statt. Die gastronomische Versorgung wird durch den Dorfverein abgesichert.

Gestöbert werden kann am Sonnabend beim Flohmarkt auf dem Eichenfelder Sportplatz. Quelle: privat

Glöwen – Ein Spätsommerflohmarkt findet von 10 bis 16 Uhr auf der Wiese in der Bahnhofstraße 64 in Glöwen statt. Es werden diverser Trödel, Handmade-Artikel und vieles mehr angeboten. Für das leibliche Wohl wird mit Kuchen, Bratwurst, Suppe und mit einem Eiswagen gesorgt.

Peer Orxon musiziert am Sonnabend in der „Grünen Oase“ in Jabel. Quelle: Agentur

Jabel – Ein Konzert mit Peer Orxon beginnt um 19 Uhr in der „Grünen Oase“ in Jabel. Neben eigenen Songs interpretiert er Stücke von The Doors, Bob Marley, Ray Charles, Eric Clapton und Led Zeppelin. Für hungrige Besucher wird bereits ab 17 Uhr Leckeres aus dem Backofen angeboten.

Perleberg – Die Perleberger Bürgermeisterin und der Perleberger Roland eröffnen um 10 Uhr auf dem Großen Markt den Rolandtag. Bis 16 Uhr laden die Geschäfte in der historischen Altstadt zum Bummeln und Shoppen ein. Im Stadt- und Regionalmuseum beginnt um 13 Uhr der Workshop „Feder, Tinte, Wachs und Siegel – mittelalterliche Schreibwerkstatt“. Im Wallgebäude ist der Streichelzoo des Tierparks zu finden, und die Bona-Stadtbibliothek lädt zum Gratis-Comic-Tag ein.

Eine Lesung mit Ralph Caspers findet am Sonnabend beim Rolandtag im Perleberger Hagen statt. Quelle: Agentur

Perleberg – Der bekannte Fernsehmoderator und Kinderbuchautor Ralph Caspers ist zum Perleberger Rolandtag zu Gast. Ab 10.30 Uhr liest er im Perleberger Hagen aus seinen neuen fantastischen Geschichten „Wenn Riesen reisen“. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Perleberger Rolandhalle verlegt.

Perleberg – Im Perleberger Judenhof in der Parchimer Straße 6a beginnt um 16 Uhr ein Hofkonzert mit der Band „Lysander“. Die drei Musiker spielen einen bunten Mix aus eigenen Titeln sowie ältere und aktuelle Coversongs. Da die Plätze stark begrenzt sind, wird um eine vorherige Anmeldung in der Stadtinformation unter Telefon 03876/78 15 22 gebeten.

Prignitz – Der Kirchenkreis Prignitz möchte mit einer Sternfahrt nach Laaslich die Einweihung von Radwegekirchen begehen. Gestartet wird jeweils mit einem Reisesegen an den Radwegekirchen in Blüthen um 14 Uhr, in Boberow um 14.30 Uhr, in Cumlosen um 14.30 Uhr und in Lenzen um 14 Uhr. Gemeinsames Ziel ist die feierliche Eröffnung um 16 Uhr in Laaslich. Bei den Radwegekirchen handelt es sich um offene Kirchen, die direkt an ausgeschilderten Radwanderwegen liegen.

Wittenberge – Historisches erkunden können Interessierte bei einer Rathausführung in Wittenberge. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der Touristinformation auf dem Paul-Lincke-Platz. Ackerbürgerin Mathilde führt durch reich verzierte Repräsentationsräume, wo üppige Glasmalereien und kostbare Schnitzarbeiten bewundert werden können. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81.

„Musik am Nachmittag“mit der Sopranistin Nicolle Cassel heißt es am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation

Wittenberge – Virtuose Klassik erklingt bei „Musik am Nachmittag“ um 14 Uhr im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge. Dargeboten wird sie von Spitzensolisten mit einem Gastauftritt von ausgewählten Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule Prignitz. Unter der Leitung von Sopranistin Nicolle Cassel erklingen Werke von Mozart, Rossini, Tschaikowsky, Lehár und anderen. Ticketnachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – Zur Kidstime sind alle Grundschulkinder in die Heiliggeistkirche Wittstock eingeladen. Von 10 bis 14 Uhr können die Kinder gemeinsam spielen, kreativ werden sowie gemeinsam essen. Außerdem gibt es eine Geschichte aus der Bibel.

Regionale Marktstände bieten am Sonnabend beim Herbstmarkt im Wittstocker Dossegarten ihre Waren an. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Im Wittstocker Dossegarten in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße öffnet um 11 Uhr ein Herbstmarkt. Bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, einem Imker bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und vom Erfahrungsschatz eines Baumwarts zu lernen. Eine Ausstellung zeigt Interessantes zu alten Obstsorten und giftfreies Gärtnern. Regionale Marktstände bieten ihre Waren an. Fürs leibliche Wohl sorgt „Grünzeugs“ aus Rheinsberg.

Zempow – Im Zempower Autokino läuft um 20.15 Uhr der Film „Joker“ über die Leinwand. Einlass ist bereits um 18.45 Uhr.

Sonntag, 13. September

Freyenstein – Höhepunkte der Opern- und Operettenliteratur präsentiert das Brandenburger Festspielorchester mit den Solisten Marie Giroux, Joseph Schnurr und Manuel Dengler beim „Opern Air“ im Freyensteiner Schlosspark. Zu hören gibt es ein Galaprogramm für Sopran, Tenor und Kammerorchester. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr.

Höhepunkte der Opern- und Operettenliteratur präsentiert das Brandenburger Festspielorchester mit den Solisten Marie Giroux (Mezzo-Sopran) und Joseph Schnurr (Tenor) am Sonntag in Freyenstein. Quelle: Agentur

Heiligengrabe – „„Udkig mod norden - Ausblick gen Norden“, so ist das Folk-Solokonzert übertitelt, das Søren Wendt, Harfenist und Sänger aus Kyritz, um 15 Uhr in der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe gibt. Der Musiker spielt und singt Liedgut aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Da die Personenanzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter 0170/3 54 61 53 gebeten.

Søren Wendt musiziert am Sonntag in der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: EMMA/Oranienburg

Perleberg – Die Berliner Kuratorin und Kunsthistorikerin Sylvia Müller-Pfeifruck führt zum Tag des offenen Denkmals im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg durch die Sonderausstellung „Kriegergedächtnismale in den Kirchen der Prignitz. Kontinuität oder Wandel nach 1945?“ Vorgestellt wird ab 14 Uhr die Geschichte der Kriegergedächtnismale mit Fokus auf die Kirchen der Prignitz.

Kunsthistorikerin Sylvia Müller-Pfeifruck führt am Sonntag in Perleberg durch die Sonder-ausstellung „Kriegergedächtnismale in den Kirchen der Prignitz“. Quelle: privat

Prignitz – Zum Tag der offenen Gärten von 10 bis 17 Uhr öffnen Gudrun und Helmut Anschau in Rambow, Gisula Karger in Heiligengrabe, Petra Puls in Jabel, Petra und Jörg Schneider in Brüsenhagen, Cordula Schoenegge in Buddenhagen, Sebastian Teske in Seefeld und die Burg Lenzen ihre Pforten.

Pritzwalk – Zum Tag des offenen Denkmals findet um 9.30 Uhr in der St. Nikolaikirche Pritzwalk ein Gottesdienst statt. Danach werden bis 14 Uhr Führungen angeboten. Kantor Reishaus wird von 11.50 Uhr bis 12.20 Uhr die Orgel erklingen lassen.

Wissenswertes gibt es bei einer Altstadtführung am Sonntag in Wittenberge zu erfahren. Quelle: Markus Tiemann

Wittenberge – Ein 90-minütiger Rundgang durch Wittenberges Altstadt startet um 11 Uhr vor der Touristinformation auf dem Paul-Lincke-Platz. Es gibt Wissenswertes über die alte Warmbadeanstalt, die evangelische Stadtkirche sowie das Theodor-Körner-Haus zu erfahren. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – In der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald wird um 14 Uhr das Doku-Drama des ZDF „Die Suche nach Hitlers Volk“ von Peter Hartl und Christian Frey gezeigt. Eine vorherige Anmeldung unter 039925/24 78 ist erforderlich. Bei entsprechender Nachfrage wird der Film um 16 Uhr ein zweites Mal gezeigt.

