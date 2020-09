Pritzwalk

Das Wochenendprogramm zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 18. September

Pritzwalk – Auf dem Pritzwalker Marktplatz findet von 12 bis 14 Uhr eine Performance mit der bildenden Künstlerin Katja Martin statt. Unter dem Motto „Steinsuppe – sopa de pedra“ wird eine Kochstelle eingerichtet, im kochenden Wasser liegt ein typischer Prignitzer Stein. Interessierte können Zutaten aus Haus und Hof vorbeibringen, aus denen eine Suppe für alle gekocht wird, die im Anschluss gemeinsam ausgelöffelt wird.

Eine partizipative Performance mit Kochstelle gibt es am Freitag auf dem Marktplatz in Pritzwalk. Quelle: Veranstalter

Sewekow – Wegen Erkrankung der Schauspielerin und Kabarettistin Barbara Weinzierl wird der Kabarettabend in Sewekow auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Wittenberge – Im Wittenberger Safari-Garten, Bismarckplatz 6, werden innerhalb eines Filmfestivals ab 19.30 Uhr zwei Kurzfilme und ein mittellanger Film gezeigt, die sich mit der Verfolgung von Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg befassen.

Zempow – Im Autokino Zempow in der Dorfstraße wird um 20 Uhr der Animationsfilm „Die Melodie des Meeres“ gezeigt. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Sonnabend, 19. September

Herzsprung – Ein Konzert mit dem Kyritzer Shantychor „ Stella maris“ beginnt um 16 Uhr auf dem Pfarrhof in Herzsprung. Der Eintritt ist frei, fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

Der Shantychor „Stella maris" aus Kyritz gibt am Sonnabend ein Konzert auf dem Pfarrhof in Herzsprung. Quelle: Björn Wagener

Lenzen – Der Burgvorplatz in Lenzen ist um 11 Uhr Treffpunkt für eine vierstündige Wanderung rund um die Burg Lenzen. Unter der Leitung der Kräuterkennerin Gabriele Clasen lernen die Teilnehmer heimische Baumfrüchte und Wildbeeren kennen. Einige der gesammelten Wildfrüchte werden im Anschluss an den Spaziergang in der Kochwerkstatt des Lenzener Auenforums verarbeitet. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Lindenberg – Swingmusik der 20er und 30er Jahre erklingt um 15 Uhr in der Lindenberger Kirche. Zu Gast ist das Berliner Gypsy-Swing-Quartett „Chat Noir“.

Pritzwalk – Eine Waldwanderung beginnt um 13 Uhr im Pritzwalker Hainholz. Treffpunkt ist die Waldschule. Im Anschluss wird an die Kaffeetafel gebeten.

Wittenberge – Im Safari-Garten in Wittenberge wird um 19.30 Uhr ein Dokumentarfilm über das heutige Leben einer Roma-Familie in Mazedonien gezeigt. Im Anschluss gibt es ein Gespräch.

Wittenberge – Eine geführte Fahrradtour startet um 9.15 Uhr am Wittenberger Bahnhof. Der Rundkurs entlang des „Grünen Bandes“ führt durch drei Bundesländer. Die Streckenlänge beträgt 71,8 Kilometer mit dem Streckenverlauf Lenzen Fähre – Schnackenburg – Bahnhof Wittenberge. Anmeldung auf der Internetseite des ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt.

Helke Misselwitz, Regisseurin und Drehbuchautorin, ist am Sonnabend beim Dokumentarfilmtag zu Gast im Wittstocker Kino Astoria. Quelle: Kino

Wittstock – Zum ersten bundesweiten Dokumentarfilmtag zeigt das Wittstocker Kino Astoria um 17.30 Uhr den Dokumentarfilm „Winter ade“ aus dem Jahr 1988. Zum Filmgespräch ist die Regisseurin und Drehbuchautorin des Films Helke Misselwitz anwesend. Tickets gibt es online, im Kino Astoria und an der Abendkasse.

Bei der Gründerzeitführung am Sonnabend in Wittenberge erfahren die Besucher unter anderem Wissenswertes über das Haus der vier Jahreszeiten. Quelle: Bernd Atzenroth

Wittenberge – Die geplante Singer-Tour muss leider abgesagt werden. Dafür wird eine Gründerzeitführung angeboten. Die Besucher erfahren Wissenswertes über die Entwicklung der vor 100 Jahren entstandenen Jugendstilfassaden sowie der jüngst sanierten Häuser aus der Gründerzeit. Treffpunkt für die Tour mit anschließendem Rathaus-Turmaufstieg ist um 11 Uhr vor der Touristinformation am Paul-Lincke-Platz. Eine Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81 ist erforderlich.

Wittenberge – Die seit langem ausverkaufte Veranstaltung „Nudel im Wind“ mit Jürgen von der Lippe ist auf den 26. Oktober 2022 verschoben worden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Zempow – „A Star is born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper läuft ab 20 Uhr über die Leinwand des Zempower Autokinos. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Sonntag, 20. September

Kümmernitz – Innerhalb der Aktion „Offene Gärten in der Altmark“ öffnen Hans-Günther und Marietta Rose aus Kümmernitz von 10 bis 18 Uhr ihren Garten. Zu sehen gibt es in prächtigen Oasen Blumen des Spätsommers und Herbstblüher, Strukturpflanzen und Gräser. Für Unterhaltung sorgen die „Jäglitz-Hörner“ aus Stüdenitz. Außerdem wird die Wildfleischmanufaktur „Waldgourmet“ aus Jävenitz ihre Produktpalette präsentieren und selbst gebackener Kuchen und Kaffee angeboten.

Hans-Günther und Marietta Rose aus Kümmernitz öffnen am Sonntag innerhalb der Aktion „Offene Gärten in der Altmark“ ihren Garten. Quelle: Marietta Rose

Wittenberge – Eine Lokschuppentour führt in das größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs. Eisenbahnfreaks und Interessierte können sich ab 11 Uhr auf eine zweistündige Lokschuppentour über das ehemalige Bahnbetriebswerk in Wittenberge freuen. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81.

Noch einmal wird am Sonntag eine Lokschuppentour ins größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs in Wittenberge angeboten. Quelle: Gerhard Baack

Zempow – Hörspiele unter freiem Himmel gibt es ab 17 Uhr für Kinder und ab 19.30 Uhr für alle im Autokino in Zempow. Dazu lädt der Dorfkulturverein ein.

