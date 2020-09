Pritzwalk

Das Wochenendprogramm zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 25. September

Heiligengrabe – Eine herbstliche Pilzpirsch startet um 10 Uhr am Rastplatz in Hohe Heide bei Heiligengrabe. Die Exkursion wird durch Pilzspezialisten begleitet, die für die sachkundige Bestimmung der gefundenen Pilze sorgen.

Zempow – Im Autokino in Zempow wird um 19.45 Uhr der Film „Little Woman“ gezeigt. Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr.

Sonnabend, 26. September

Klein Warnow – Eine Konzert-Performance mit Lun Ário und Gubbi Ann beginnt um 18 Uhr am Kulturbahnhof in Klein Warnow. Diese Musik-Performance basiert auf Aufnahmen, die im Rahmen des Kulturbahnhof-Residenzprogrammes entstanden sind. Davor und danach gibt es Suppe, Kuchen und Getränke.

Pritzwalk – Eine Pilzwanderung mit einem ehrenamtlichen Sachverständigen beginnt um 10 Uhr an der Pritzwalker Waldschule im Hainholz. Im Anschluss an die Wanderung um 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Gästeführer Jürgen Schmidt im Gewand des Fabrikanten Salomon Herz vermittelt am Sonnabend Wissenswertes beim Erlebnisrundgang in Wittenberge. Quelle: Barbara Haak

Wittenberge – „Herzhaftes mit Herz“ ist das Motto eines zweistündigen Erlebnisrundgangs in Wittenberge. Die Gäste bekommen Wissenswertes von Gästeführer Jürgen Schmidt über das Schaffen des Fabrikanten Salomon Herz sowie zur Altstadtgeschichte vermittelt. Mit einem 2-Gang-Menü im Restaurant „Brauhaus“ endet der Rundgang auf der Alten Ölmühle. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 11 Uhr auf dem Paul-Lincke-Platz 1. Anmeldungen nimmt die Touristinformation Wittenberge unter Telefon 03877/92 91 81 entgegen.

Professor Jens Becker erklärt am Sonnabend in einem Vortrag im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, wie Filmgeschichten aufgebaut sind. Quelle: Dominik Kollang

Wittenberge – Die Kinderfilmuni Babelsberg ist von 14 bis 15.30 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge zu Gast. Drehbuch-Professor Jens Becker erklärt am Beispiel des Films „ Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ anschaulich, wie Filmgeschichten aufgebaut sind und mit welchen Kniffen Drehbuchautoren Spannung erzeugen. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, Anmeldeformulare stehen auf der Webseite der Kinderfilmuni zum Download bereit: www.kinderfilmuni.com.

Mit einer Andacht in der St. Marienkirche Wittstock beginnt am Sonnabend der Gedenkweg zur Erinnerung an die Todesmärsche der Häftlinge der Konzentrationslager. Quelle: Christamaria Ruch

Wittstock – 75 Jahre nach den Ereignissen im Frühjahr 1945 laden die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der Evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin ein, einen Teil des Weges der Todesmärsche im Gedenken an die Häftlinge der Konzentrationslager noch einmal zu gehen. Der Gedenkweg beginnt um 10.15 Uhr mit einer Andacht in der St. Marienkirche in Wittstock.

Dieter „Quaster“ Hertrampf von den Puhdys gibt am Sonnabend im Wittstocker Amtshof ein Picknickkonzert. Quelle: Regine Buddeke

Wittstock – Ein Picknickkonzert mit anschließender Autogrammstunde mit Dieter Hertrampf, ehemaliges Mitglied der Puhdys, beginnt um 19 Uhr auf dem Wittstocker Amtshof. Mit seiner prägnanten und weichen Stimme performt er alte Puhdys-Titel – natürlich im Quaster-typischen Sound – aber auch neue Songs. Einlass ist bereits ab 17 Uhr und nur mit Mundschutz. Fürs leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt, mitgebrachte Getränke und Lebensmittel sind nicht gestattet. Personalisierte Eintrittskarten gibt es in der Touristinformation, an der Abendkasse nur einen begrenzten Verkauf.

Zempow – Der Film „The Gentlemen“ läuft ab 19.45 Uhr über die Leinwand im Zempower Autokino. Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr.

Sonntag, 27. September

Klein Warnow – Konzert-Performance mit Lun Ário und Gubbi Ann um 15 Uhr am Kulturbahnhof in Klein Warnow (siehe Sonnabend).

Mit dem Abradeln wird am Sonntag die Radfahrsaison in der Prignitz beendet. Quelle: Veranstalter

Perleberg – Einen schönen Ausklang der Radfahrsaison 2020 soll das „Abradeln in der Prignitz“ bilden. Treffpunkt für die teilnehmenden Radler ist in Perleberg um 9 Uhr am Rathaus. Die Route ist 30 Kilometer lang und führt unter anderem über Quitzow, Groß Buchholz, Lübzow, Spiegelhagen und Düpow zurück nach Perleberg.

Pritzwalk – Für die Pritzwalker Radler geht es beim „Abradeln“ mit dem Bürgermeister Ronald Thiel nach Steffenshagen und zurück zur Freilichtbühne am Bismarckturm. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Touristinformation in der Museumsfabrik, Meyenburger Tor 3a.

Wittenberge – In Wittenberge ist um 9 Uhr das Restaurant „Zum Fährmann“ am Nedwighafen Treffpunkt für alle Radler zum „Abradeln“. Die Tour, die um 9.15 Uhr startet, führt die Teilnehmer unter anderem auf dem Elbdeich nach Lütkenwisch, Lanz, Jagel, Cumlosen, Motrich, Bentwisch und Lindenberg.

Wittstock – Treffpunkt für alle Wittstocker Teilnehmer am „Abradeln“ ist um 9.30 Uhr an der Touristinformation am Bahnhof. Start ist um 10.15 Uhr in Richtung Freyenstein. Auf der knapp 20 Kilometer langen Strecke passieren die Radler Biesen, Eichenfelde, Heinrichsdorf und Wulfersdorf. In Freyenstein wird für das leibliche Wohl gesorgt. Für Teilnehmer, die aus Freyenstein nicht zurückradeln möchten, wird ein Abtransport der Räder angeboten.

