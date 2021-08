Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 6. August

Heiligengrabe – Einen besonderen Orgelabend gibt es um 18.30 Uhr in der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Innerhalb des Projektes „Orgelband“ Berlin-Brandenburg lädt die Organistin und Orgelsachverständige Oana Maria Bran ein, in einem Vortrag einen Blick hinter die Kulissen der Orgelkultur zu werfen. Im Anschluss erklingen Orgel-Werke von S. Scheidt, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy u. a.

Oana Maria Bran lädt am Freitag zu einem Orgelabend in Heiligengrabe ein. Quelle: Winfried Hyronimos

Lenzen – Mit einer Premiere ist das Wandertheater „Ton und Kirschen“ zu Gast auf der Burg Lenzen. Aufgeführt wird um 20 Uhr die griechische Tragödie „Der gefesselte Prometheus“ von Aischylos. Eintrittskarten sind an der Abendkasse ab 18 Uhr für 10 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten für 8 Euro erhältlich. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Das Wandertheater „Ton und Kirschen“ zeigt am Freitag in Lenzen die Tragödie „Der gefesselte Prometheus“. Quelle: Régis Gergouin

Perleberg – Im Perleberger Kulturkombinat, Am Hohen Ende 25, erklingt ab 17 Uhr Live-Musik mit Mira Lange und Martin Seemann. Sie spielen Barockmusik am Cembalo und Cello. Thema des anschließenden Podiumsgesprächs ist „Transmenschen. An den Grenzen von Gesellschaft und Normen.“ Eine Filmvorführung beginnt um 21 Uhr.

Beim "Feierabend im Kulturkombinat" gibt es an jedem Freitagabend Livemusik, Gespräche und eine Filmvorführung. Quelle: Maria Kwaschik

Perleberg – Einen szenischen Abend unter dem Motto „Musik! Theater!“ gibt es ab 19 Uhr in der Kirche St. Jacobi in Perleberg. Er ist Bestandteil der 24. Lotte-Lehmann-Woche.

Wittstock – Eine Open-Air-Lesung mit dem RBB-Moderator Andreas Ulrich beginnt um 19.30 Uhr auf dem Lesehof der Wittstocker Bibliothek im Kontor. Er stellt sein neues Buch „Die Kinder von der Fischerinsel“ vor. Darin geht es um eine Wohnsiedlung in Berlin. Der Autor begibt sich auf Spurensuche nach ehemaligen Bewohnern und findet heraus, was aus ihnen geworden ist.

Sonnabend, 7. August

Alt Krüssow – Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor geben um 15 und 19 Uhr Konzerte in der Wallfahrtskirche in Alt Krüssow. Zu hören gibt es Werke wie „Schwanensee“, „Gefangenenchor“, „Nessum dorma", aber auch die „Abendglocken“, „Kalinka“ oder „Das Wolgalied“. Es ist eine musikalische Reise von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg.

Heiligengrabe – Eine musikalische Reise durch das Judentum beginnt um 19 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Der Abend steht unter dem Motto „Donna, Donna“ und wird mit hebräischen, sefardischen und jiddischen Liedern von Ester Lorenz mit Gesang und Rezitation sowie Peter Kuhz an der Gitarre gestaltet.

Esther Lorenz, Gesang und Rezitation, und Peter Kuhz, Gitarre, begeben sich am Sonnabend in Heiligengrabe auf eine musikalische Reise durch das Judentum. Quelle: David Beecroft

Jabel – Die Jabeler Einwohner feiern ab 14 Uhr ihr Dorffest. Start ist auf dem Dorfplatz mit Kaffee und Kuchen. Die Besucher können sich beim Gummistiefelweitwurf messen und Oldtimer besichtigen. Für Musik sorgt „Acoustic“ aus Kyritz.

Lindenberg – Am Kleinbahnmuseum in Lindenberg öffnet um 10.30 Uhr der 1. Regionalmarkt. Bis 16.30 Uhr kann an Ständen von Prignitzer Kunsthandwerkern und Direkterzeugern gestöbert werden.

Putlitz – Das Wandertheater „Ton und Kirschen“ führt um 20 Uhr an der Burg in Putlitz das Stück „Der gefesselte Prometheus“ von Aischylos auf. Eintrittskarten sind an der Abendkasse ab 18 Uhr für 10 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten für 8 Euro erhältlich. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Schweinrich – Der 12. Eichenfelder Triathlon Iron Power Bauer startet um 10 Uhr an der Badeanstalt Schweinrich. Ziel ist das Vereinshaus in Eichenfelde. Es gibt eine olympische Distanz sowie den Jedermann-Triathlon. Weitere Informationen unter 0172/1 89 10 46.

An der Schtweinricher Badeanstalt startet am Sonnabend der 12. Eichenfelder Triathlon. Quelle: Christamaria Ruch

Stepenitz – In der Stiftskirche Marienfließ beginnt um 16 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Das himmlische Jerusalem“. An der Orgel musiziert die Prignitzer Kirchenmusikerin Oana Maria Bran. In einem Vortrag wirft sie einen Blick hinter die Kulissen des Orgelbaus und der Orgelkultur.

Wittenberge – In der Evangelischen Kirche Wittenberge erklingt um 17 Uhr die Symphonie V op. 42,1 von Charles Marie Widor.

Wittstock – Der Sächsische Kammerchor und das Junge Märkische Kammerorchester geben um 19 Uhr ein Konzert in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Beide Ensembles sind im Kirchenkreis Zossen-Fläming ansässig. Zur Aufführung kommt unter anderem die „Missa in angustiis“ (Nelson-Messe) von Joseph Haydn.

Der Sächsische Kammerchor und das Junge Märkische Kammerorchester musizieren am Sonnabend in Wittstock. (JMKO) Quelle: Veranstalter

Wittstock – Im Ausspann 27 in der Wittstocker Königstraße 27 gibt um 18 Uhr der aus Irland stammende Sänger und Musiker Rob Wilson ein Solokonzert.

Wittstock – Ein Erzeugermarkt öffnet um 10 Uhr auf dem Wittstocker Bleichwall seine Pforten. Bis 16 Uhr gibt es Deftiges vom Grill, Räucherfisch, Fleisch- und Wurstwaren, Kaffee und Kuchen sowie einen Flohmarkt. Auf die Kleinen wartet eine Hüpfburg.

Sonntag, 8. August

Perleberg – In der Perleberger Kirche St. Jacobi beginnt um 16 Uhr das große Abschlusskonzert der Lotte-Lehmann-Woche, verbunden mit der Vergabe der Förderpreise der Stadt Perleberg und der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Prignitz.

Pritzwalk – Die Evangelische Kirchengemeinde Pritzwalk lädt um 16 Uhr zu einem Orgelkonzert mit Kantor Christian Reishaus in die Pritzwalker St. Nikolaikirche ein. Zu hören sind Werke u.a. von J.S. Bach, Chr. Reishaus und M. Schütz.

Reckenthin – Die Künstlerinnen Alexa Kreissl, Jana Thiel und Ciara Brophy laden von 14 bis 18 Uhr in ihre offenen Ateliers in der Akademie für Suffizienz in Reckenthin, Groß Pankower Weg 7, ein. Sie setzen sich mit dem diesjährigen Thema „Kreisläufe“ auseinander und zeigen die ersten Arbeitsstände.

Offene Ateliers gibt es am Sonntag in der Akademie für Suffizienz in Reckenthin Quelle: Jana Thiel

Sewekow – Das Impro-Theater auf der Freilichtbühne an der Max-Schmeling-Halle in Sewekow wird verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

