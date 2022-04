Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 1. April

Wittenberge – Schausteller- und Kinderattraktionen sorgen von 14 bis 20 Uhr für Familienspaß in der Bahnstraße in Wittenberge.

Wittenberge – Das geplante Konzert mit Ray Wilson im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge wurde auf den 5. Mai 2023 verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Sonnabend, der 2. April

Klein Breese – Zum kleinen Mitbring-Picknick unter Nachbarn trifft man sich von 15 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz in Klein Breese – aber nicht bei starkem Wind und Regen.

Marienfließ – Klostermusik zur Passion Jesu Christi erklingt ab 16 Uhr in der Stiftskirche von Marienfließ. Es spielen die Tierärztin Antje Khan (Querflöte) aus Meyenburg, Elisabeth Brödel, Sopran des Mädchenchores Hannover, und Karl Brödel, Violoncello, Preisträger „Jugend musiziert“. Der Eintritt ist frei.

Klostermusik erklingt am Sonnabend in der Stiftskirche Marienfließ. Quelle: privat

Wittstock – Bruteier verschiedener Rassen bietet der Wittstocker Kleintierzuchtverein von 9 bis 13 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz zum Verkauf an.

Wittstock – „Kidstime“ heißt es wieder im Wittstocker Pfarrgarten neben der St. Marienkirche. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder gemeinsam spielen, singen, toben, essen, malen und vieles mehr.

Zur „Kidstime“ kommen Kinder an der Wittstocker Marienkirche am Sonnabend zusammen. Quelle: Christian Bark

Pritzwalk – Die zukünftige Stephanus-Grundschule öffnet ihre Türen. Von 11.30 bis 16 Uhr sind kleine und große Gäste beim Aktions- und Gartentag an der Promenade 5 in Pritzwalk willkommen.

Putlitz – Ein Ostermarkt findet auf dem Thanari-Kunst-Werk-Hof an der Karstädter Chaussee 6 in Putlitz statt. Kunsthandwerk- und Flohmarktstände, Mitmachaktivitäten für Kinder, Stockbrot, Pizza und Barbetrieb laden von 11 bis 17.30 Uhr zum Stöbern und Verweilen ein.

Wittenberge – Ackerbürgerin Mathilde alias Birgit Leppin lädt um 11 Uhr zur Führung durch das historische Rathaus. Im Anschluss kann man einen fantastischen Blick über die Stadt von der Aussichtsplattform des Rathausturmes genießen.

Von der Aussichtsplattform des Wittenberger Rathausturms bietet Gästen ein fantastischer Blick auf die Stadt und ihrer Umgebung. Quelle: Jens Wegner

Wittenberge – Führungen durch die Stadt Wittenberge starten am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 Uhr ab der Touristinfo in Wittenberge. Infos vorab gibt es dort unter Telefon 03877/92 91-81/-82.

Wittenberge – Schausteller- und Kinderattraktionen sorgen von 11 bis 20 Uhr für Familienspaß in der Bahnstraße in Wittenberge.

Wittenberge – Der Reisejournalist Reinhard Pantke nimmt das Publikum im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge mit auf eine virtuelle Reise nach Norwegen und Schweden. Seine Film- und Bildershow beginnt um 17 Uhr. Kartentelefon: Touristinfo, 03877/92 91-81/-82.

Reinhard Pantke ist mit seiner Diashow am Sonnabend in Wittenberge zu Gast. Quelle: Reinhard Pantke

Sonntag, der 3. April

Glienicke (Heiligengrabe) – In der Schinkelkirche zu Glienicke erklingt Musik ab 14 Uhr. Solistinnen und Solisten der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin spielen Stücke für Klavier, Cello und Geige. Anschließend wird zur Kaffeetafel eingeladen.

Wittenberge – Eine Führung durch die Stadt Wittenberge startet um 11 Uhr ab der Touristinfo in Wittenberge. Infos vorab gibt es unter Telefon 03877/9291-81/-82.

Wittenberge – „Frühlingserwachen“ ist das Motto am verkaufsoffenen Sonntag in der Wittenberger Innenstadt von 13 bis 17 Uhr mit über 30 Ständen und Anbietern. Dazu gehören Fischräucherei, Brotbackofen und Schwein am Spieß, eine Kreativ-Werkstatt und die Princess-Cheerleader. Schon ab 11 Uhr sorgen Auto-Scooter und Kinderkarussell für Spaß.

Die Princess-Cheerleader treten am Sonntag beim Frühlingserwachen in Wittenberge auf. Quelle: Martin Ferch

