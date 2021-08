Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 13. August

Lindenberg – Der Terra-X-Moderator Dirk Steffens und Fritz Habekuß, Reporter der Wochenzeitung „Die Zeit“, lesen aus ihrem gemeinsamen Buch „Über Leben – Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden.“ Beginn ist um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Lindenberg.

Perleberg – „Feierabend im Kulturkombinat“ heißt es ab 17 Uhr im Perleberger Kulturkombinat, Am Hohen Ende 25. Wie jeden Freitag gibt es ein moderiertes Gespräch, Open-Air-Kino sowie Livemusik mit Bernd Atzenroth am Piano.

Wittstock – Ritas Rat live Open Air gibt es um 19 Uhr auf dem Wittstocker Amtshof. Themen sind Energien, Erdung, Wasseradern, heilende Zeichen, die schon Ötzi kannte. Einlass ist ab 18 Uhr mit gastronomischer Versorgung.

Stummfilme wie „Die Reise zum Mond“ gibt es am Freitag im Zempower Autokino zu sehen. Quelle: Filmverleih

Zempow – Das Zempower Autokino lädt ab 21 Uhr zum Stummfilm-Wochenende ein. Gezeigt werden „Die Reise zum Mond“ und „Sherlock Jr.“ Anschließend gibt es Musik im Stil der Comedian Harmonists mit Wolfgang Marvel.

Sonnabend, 14. August

Berge – Auf dem Berger Dorfanger öffnet um 8 Uhr der Wochenendmarkt. Eingeladen wird bis 14 Uhr zum Bummel über die Meile mit Händlern aus der Region und zum Dorfflohmarkt.

Mit einem Umzug startet am Sonnabend das Blandikower Erntefest. Quelle: Christamaria Ruch

Blandikow – Ein Erntefest wird ab 13 Uhr in Blandikow gefeiert. Zum Auftakt rollt ein Ernteumzug durchs Dorf. Die schönsten Fahrzeuge werden prämiert. Auf der Dörbbtenne sorgen Blasmusikanten für gute Stimmung. Auf die Kinder warten Spiel und Spaß.

Glöwen – Kunst, Kinderschminken und Kulinarisches stehen auf dem Programm des Glöwener Dorffestes. Bereits um 10 Uhr öffnet ein Flohmarkt. Für Abwechslung sorgen Händler aus der Region, eine Kletterwand und Musik.

Absolventen der Lotte-Lehmann-Akademie musizieren am Sonnabend in Groß Gottschow. Quelle: Bernd Atzenroth

Groß Gottschow – Das Eröffnungskonzert mit den Absolventen der Lotte-Lehmann-Akademie findet Open Air auf der Wiese hinter der Pfarrscheune statt. Beginn ist um 18 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 03876/78 15 22.

„Bending Times“ spielen am Sonnabend in Heiligengrabe Musik für Klavier und Kontrabass. Quelle: Veranstalter

Heiligengrabe – Musik für Klavier und Kontrabass erklingt um 19 Uhr in der Stiftskirche Heiligengrabe. „Bending Times“ in der Duo-Besetzung mit Christian Grosch am Klavier und Toralf Schrader am Kontrabass gestalten ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Grosch, Gerhardt und Ebeling.

Lenzen – In der St.-Katharinen-Kirche Lenzen beginnt um 18 Uhr das Orgelkonzert „Der Affe und die Tulpe“. Es ist Bestandteil des Orgelbandes in der Prignitz.

Lindenberg – Zu einem Konzert kommt die New Yorker-Jazz-Legende Greg Cohen in die Lindenberger Kirche. Beginn ist um 15 Uhr bei freiem Eintritt. Vorher werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Marienfließ – „Singen und klingen wird das Land – Die Prignitz musiziert“ heißt es innerhalb der diesjährigen Klostermusik in der Stiftskirche Marienfließ. Konzertbeginn ist um 16 Uhr.

Meyenburg – Eine neue Ausstellung wird um 15 Uhr im Modemuseum Meyenberg eröffnet. Zu sehen sind Theaterbilder, Collagen, Masken und Kostüme von Christina Jaschinsky. Um 15 Uhr beginnt ein Barockfest im Park mit dem Musik-Theater-Ensemble I Confidenti. Ticketnachfrage unter 033968/50 89 61.

Wittenberge – Innerhalb des Wittenberger Orgelsommers erklingt um 17 Uhr Orgelmusik zur persönlichen Andacht.

Der Shanty-Chor "Stella maris" aus Kyritz sorgt bei der Open Air Gallery am Sonnabend in Wittstock für Unterhaltung. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Zum zweiten Mal präsentiert die Stadt Wittstock die Open Air Gallery. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher auf dem Bleichwall Werke aus Malerei, Bildhauerei und Kunsthandwerk betrachten und Gespräche mit den Künstlern führen. Für Unterhaltung sorgen der Kyritzer Shantychor „Stella maris“ und das Wittstocker Saxofonquartett.

Zempow – Eine Orgelführung mit Orgelspiel startet um 17 Uhr in der Zempower Dorfkirche. Wolfgang Marvel als gelernter Orgelbauer erzählt spannende Technikdetails und spielt auf der Orgel.

Zempow – Zum Stummfilmwochenende wird im Zempower Autokino um 20.45 Uhr der Film „Der Mann mit der Kamera“ gezeigt. Zuvor sorgen auf der Autokinowiese „Cats & Breakkies“ für gute Laune.

Sonntag, 15. August

Perleberg – Björn Casapietra gibt um 17 Uhr in der Perleberger St. Jacobikirche ein Konzert. Das Publikum kann sich auf die schönsten Himmelslieder freuen, wie „Ave Maria“, „Adeste Fideles“ oder „Hallelujah“.

Björn Casapietra singt am Sonntag in Perleberg die schönsten Himmelslieder. Quelle: Agentur

Perleberg – Belcanto e buon Gusto – dazu laden die Absolventen der Lotte-Lehmann-Akademie um 18 Uhr ins Ristorante L ’Italiano Perleberg ein.

„Astrophil & Stella“ musizieren am Sonntag der der ehemaligen Neuapostolischen Kirche Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – In der ehemaligen Neuapostolischen Kirche Wittenberge heißt es ab 12 Uhr „In Temporibvs – In den Zeiten“. Das junge Ensemble „Astrophil und Stella“ aus Basel spielt frühbarocke Werke des 16. und frühen 17. Jahrhunderts auf historischen Instrumenten.

Wittstock – Mit einer Finissage endet in der Marienkirche Wittstock die Ausstellung „Abraham war Optimist“. Ab 17 Uhr erklingt jüdische Musik, anschließend um 18 Uhr wird im Kino Astoria der Film „Rabbi Wolff – ein Gentlemen vor dem Herrn“ gezeigt.

