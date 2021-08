Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 27. August

Freyenstein – 100 Oldtimer sind am Freyensteiner Schloss ausgestellt und können ab 11 Uhr von Interessierten bewundert werden.

Lenzen – Einen Fledermausabend mit dem Fledermausexperten Andreas Hagenguth gibt es um 18 Uhr auf der Burg Lenzen. In der Dämmerung startet eine Exkursion in den Burgpark, wo Fledermäuse mit einem Detektor hörbar gemacht und am Fangnetz bestimmt werden können.

Perleberg – Schaurig-schön wird es um 17 Uhr und 19 Uhr bei Führungen mit der Schwarzen Witwe über den evangelischen Waldfriedhof in Perleberg. Die Teilnehmer erfahren etwas über Bestattungsbräuche, Aberglaube und über die Notwendigkeit von Ritualen.

Anja Kretschmer als Schwarze Witwe beim Friedhofsgeflüster am Freitag in Perleberg. Quelle: Dietmar Lilienthal

Perleberg – Eine Operngala mit Absolventen der Lotte-Lehmann-Akademie findet in der Perleberger St.-Jacobikirche statt. Das Gran Finale beginnt um 20 Uhr.

Perleberg – Der Musikfilm „Here we groove here we move“ wird um 19 Uhr im Perleberger Kulturkombinat gezeigt. Dazu wird der Hauptdarsteller und Initiator des Films Robert Soko anwesend sein. Der Film handelt von der Reise Sokos quer durch Europa auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien.

Der Musikfilm „Here we groove here we move“ wird am Freitag in Perleberg gezeigt. Quelle: Agentur

Pritzwalk – Die Vortragsreihe Bierkultur startet mit dem Falkenhagener Bierbrauer Dan Asse. In der Pritzwalker Museumsfabrik erzählt er um 19 Uhr von seiner Geschichte als Bierbrauer in der Prignitz.

Um die Geschichte des Bierbrauers Dan Asse geht in einem Vortrag am Freitag in Pritzwalk. Quelle: Museum Pritzwalk

Sonnabend, 28. August

Haaren – Bereits um 8 Uhr öffnet in Haaren (zwischen Kletzke und Bad Wilsnack) ein Dorfflohmarkt. Fürs leibliche Wohl sorgen die Bewohnerinnen des Dorfes mit selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Herzhaftem.

Klein Leppin – Canis Lupus – eine schauspielerische Collage von Sabine Wegner präsentiert der Verein Festland um 14 Uhr und 17 Uhr in der Klein Leppiner Straße 26c. Es dreht sich alles um den Wolf. Das Projekt nähert sich dem Thema über Fabeln und Märchen, erzählt von Berliner Schauspielern.

Lenzen – Bilder, Zeichnungen und Skulpturen sind ab 16 Uhr in einer neuen Ausstellung in der Galerie Seetor.art in der Seetorstraße 9 in Lenzen zu sehen. Die Künstler Rena Lux und Ulrich Werner, beide aus Berlin, sind anwesend und freuen sich, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Lindenberg – Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ wird in Lindenberg auf der Wiese neben dem Pollomuseum ein Bürgerfest gefeiert. Ab 15 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik und Spaß für Kinder mit Tacky und Noisly. Angeboten werden auch Fahrten mit der Ringbahn.

Perleberg – Das Perleberger Kulturkombinat öffnet wieder von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Es gibt einen Flohmarkt und Kleinkunst. Auf der Bühne präsentiert Peer Reppert um 12 Uhr sein Kinderprogramm „Captain Pook’s Piratenparty“ und danach ist die Diabolo-Show von Jan Manske alias „Djuggledy“ zu sehen.

Diabolo-Show von Jan Manske alias „Djuggledy“ – am Sonnabend in Perleberg zu sehen. Quelle: privat

Putlitz – Auf dem Jungfernstieg und der Festwiese feiern die Putlitzer ihr Stadtfest. Künstler, Händler und ansässige Betriebe werden mit ihren Ständen das Fest mitgestalten. Los geht es um 18 Uhr mit der Verleihung des Putlitzer Preises in der Kirche. Ab 20 Uhr wird Diskomusik gespielt.

Schönhagen – Innerhalb der „Leselandpartie 2021“ lesen die Potsdamer Schriftstellerinnen Antje Rávik Strubel und Zaia Alexander aus ihren neuen Romanen „Blaue Frau“ und „Erdbebenwetter“. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Festplatz Schönhagen. Tickets unter: www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen.

Wittenberge – Die Kinderfilmuni der Filmuniversität Babelsberg macht auf ihrer Tour Station im Movie-Star-Kino Wittenberge. Um 15.30 Uhr gibt Alberto Couceiro, Animator und künstlerischer Mitarbeiter der Filmuniversität, Kindern ab 8 Jahren einen Einblick in die Welt der Animation.

Alberto Couceiro gibt Kindern am Sonnabend einen Einblick in die Welt der Animation in Wittenberge. Quelle: Achim Schnieder@chimono music&verlag

Wittenberge – New Orleans-Jazz, Swing, Blues und Boogie erklingen ab 18.30 Uhr auf dem Hof des Wittenberger Gymnasiums. Das Dixielandfest ist ausverkauft.

Wittstock – Das Wittstocker Stadtfest findet erstmals an drei verschiedenen Orten in der historischen Altstadt statt. Eröffnung ist um 11 Uhr im Friedrich-Ebert-Park mit viel Musik verschiedenster Orchester- und Blasmusikformationen. Auf dem Markt öffnet zeitgleich ein Rummel. Dritter Veranstaltungsort ist der Amtshof am Museum, wo abends Bands zum Tanz aufspielen und eine Lasershow den ersten Tag des Stadtfestes beendet.

Wulfersdorf – Ein Erntefest wird in Wulfersdorf gefeiert. Los geht es um 13.30 Uhr mit einem Fahrzeug-Korso ab Karl-Marx-Hof entlang der Dorfstraße bis zum Feuerwehrgerätehaus. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen sowie Beschäftigungsangebote für Groß und Klein. Abends wird bei Tanz und Musik gefeiert.

Die Einwohner von Wulfersdorf feiern am Sonnabend ihr Erntefest. Quelle: Björn Wagener

Sonntag, 29. August

Dranse – Auf dem Pfarrhof der Dranser Kirche gastiert um 15 Uhr das Puppentheater Krambambuli. Gezeigt wird das Stück „Der feine Arthur“ für Kinder ab 4 Jahren. Anschließend lädt der Förderverein der Dranser Kirche zu einem Buffet mit selbst gebackenem Kuchen ein.

Heiligengrabe – Zu einer musikalischen Zeitreise von Bach bis Gershwin wird um 17 Uhr in die Stiftskirche Heiligengrabe eingeladen. Es musiziert das Posaunenquartett Opus 4 mit Posaunisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig.

Das Posaunenquartett Opus 4 spielt am Sonntag in Heiligengrabe. Quelle: Opus 4

Pritzwalk – Sein sechsjähriges Bestehen feiert das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum (Ekidz) in der Grünstraße 25. Los geht es um 14 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Ekidz-Wiese, bei Regen in der Kirche. Weiter geht es dann mit Kaffee und Kuchen, Spiel- und Bastelspaß.

Wittstock – Mit einem Auftritt des Wittstocker Blasorchesters um 10 Uhr im Amtshof findet das Stadtfest seine Fortsetzung. Bis in den Nachmittag hinein gibt es Blasmusik aus Schweden, einen Auftritt der Tetschendorfer Schlossbläser, Schlager und Pop. Auf dem Markt empfängt der Rummel seine Besucher.

Das Wittstocker Blasorchester sorgt für Stimmung beim Stadtfest in Wittstock. Quelle: Alexander Beckmann

Wittstock – In der Wittstocker Burgstraße 27 eröffnet die Linke um 10 Uhr ihre neuen Büroräume. Die Veranstaltung findet traditionell als Frühschoppen im Büro und auf dem Hinterhof statt, für Getränke, Kuchen und Gegrilltes ist bis 14 Uhr gesorgt.

Wolfshagen – Eine neue Ausstellung wird um 15 Uhr im Schlossmuseum Wolfshagen eröffnet. Unter dem Titel „Vier Positionen“ sind Malereien, Grafiken und Zeichnungen von Christine Donath aus Berlin, Isolde und Ulrich Gorsboth aus Rühstädt sowie Wolfgang Kühne aus Dresden zu sehen.

