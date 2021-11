Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 26. November

Lindenberg – In der Gaststätte Lamprecht in Lindenberg wird innerhalb der Filmreihe „Freiheit und Musik“ um 19 Uhr der Film „Bandits“ gezeigt (2G). „Bandits“ von Regisseurin Katja von Garnier ist die Geschichte von vier straffälligen Frauen, die im Knast eine Band gründen und unverhofft ausbrechen können. Tickets (6/3 Euro) unter www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen.

Perleberg – Märchenkino im Advent heißt es um 17 Uhr im Atelier des Kulturkombinats Perleberg, Am Hohen Ende 25. Dazu gibt es Holunderpunsch und Plätzchen.

Wittenberge – Der Songschreiber und Rockpoet Heinz Rudolf Kunze gastiert um 20 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Das Motto des Soloprogramms lautet „Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt“.

Sonnabend, 27. November

Perleberg – Im Perleberger Jugend- und Freizeitzentrum Effi in der Wittenberger Straße 91 beginnt um 10 Uhr ein Siebdruckworkshop für Gleichberechtigung. In Zusammenarbeit mit dem Verein Queeres Brandenburg und dem Christopher Street Day (CSD) können verschiedene Materialien bedruckt werden. Anmeldung unter info@kjr-prignitz.de.

Am Perleberger Hörturm wird am Sonnabend mit einem Lichterfest die Adventszeit eingeläutet. Quelle: Stadt Perleberg

Perleberg – Mit dem Lichterfest am Perleberger Hörturm und der Nikolaussprechstunde wird um 16 Uhr die Adventszeit eingeläutet. Gegen 18 Uhr werden die Lichter des Weihnachtsbaumes erstrahlen. Von 17 bis 21 Uhr laden die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zum „Shopping im Lichterglanz“ ein. Im Hörturm gilt die 2G-Regel, auf dem Außengelände sieht die Eindämmungsverordnung eine Kontaktnachweispflicht aller anwesenden Personen vor.

Ein Weihnachtskonzert geben der Singekreis "Kurt Rabbach" und Schüler der Kreismusikschule Prignitz am Sonnabend in Perleberg Quelle: privat

Perleberg – Der Singekreis „Kurt Rabbach“ und Schüler der Kreismusikschule Prignitz geben um 16 Uhr in der St. Jacobikirche in Perleberg ein vorweihnachtliches Konzert (2G). Zu hören gibt es eine Auswahl bekannter Weihnachtslieder.

Die Kreismusikschule gibt am Sonnabend vor dem Musikschulgebäude in Wittenberge ein Weihnachtskonzert. Quelle: privat

Wittenberge – Vor dem Musikschulgebäude in Wittenberge, Bahnstraße 99, findet ab 17 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert der Kreismusikschule statt. Zu heißen Getränken und Essen werden Weihnachtslieder auf unterschiedlichen Instrumenten und Instrumentengruppen erklingen. Das Musikschulgebäude wird mit bunten Lichtern bestrahlt.

Sonntag, 28. November

Bad Wilsnack – Swinging Christmas mit dem Jazz-Musiker Andreas Pasternack heißt es um 19.30 Uhr in der Wunderblutkirche Bad Wilsnack. Die Besucher können sich auf Melodien wie „Last Christmas“, „Santa Claus is coming to town“, „Felice Navidad“ und natürlich „White Christmas“ freuen. Kartenvorverkauf in den Touristinformationen Bad Wilsnack, Wittenberge und in der Stadtinformation Perleberg. Reservierungen unter Pasternack-Konzert@gmx.de und Telefon 0176/25 71 88 25.

Swinging Christmas mit Andreas Pasternack heißt es am Sonntag in der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche. Quelle: Foto: Thomas Ulrich

Meyenburg – In der Meyenburger evangelischen Kirche beginnt um 15 Uhr ein Advents- und Weihnachtsliedersingen (2G). Kirchenchor, Kinderchor und die Kinder des Evangelischen Kindergartens werden altbekannte und weniger bekannte Lieder singen. Der Posaunenchor und weihnachtliche Flötenmusik bereichern das Programm. Um 18 Uhr erfolgt vor der Kirche die Sternenübergabe an die Mitwirkenden des „Lebendigen Adventskalenders“ vom Pfarrsprengel Meyenburg-Freyenstein.

Ein Advents- und Weihnachtsliedersingen gibt es am Sonntag in der Evangelischen Kirche in Meyenburg. Quelle: zettel

Wittenberge – Ein festliches Weihnachtskonzert unter dem Titel „Wiener Operetten-Weihnacht“ beginnt um 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge (2G). Das Programm wird dargeboten von einem Moderator, Solisten, Balletttänzerinnen und -tänzern des Nationaltheaters Prag und einem Kammerorchester. Kartennachfrage unter Tel. 03877/92 91 81.

