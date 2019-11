Ob Adventsmarkt, Konzert, Theater oder Travestieshow: Die MAZ hat viele Veranstaltungen vom 15. bis 17. November in der Prignitz aufgelistet. Für fast jeden Geschmack könnte etwas dabei sein.

Die ersten Adventsmärkte öffnen am Wochenende in der Prignitz – hier auf dem Sternenzauberhof in Griffenhagen. Quelle: Susanne Gloger