Veranstaltungstipps: Das ist am Wochenende in der Prignitz los

Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 25. März

Karstädt – Zirkus Moreno macht auf seiner Deutschlandtournee einen Stopp im Karstädter Gewerbepark. Zu sehen gibt es ab 16 Uhr erstklassige Akrobatik und Tierdressuren, die Minions, King Kong, die Helden von Paw Patrol und Schneemann Olaf freuen sich auf viele Kinder.

Lindenberg – Unter dem Motto „Um die Welt“ startet die Phronesis Diskurswerkstatt aus Schönhagen eine neue Filmreihe im Saal der Gaststätte Lamprecht in Lindenberg. Gezeigt wird um 19 Uhr der Dokumentarfilm „Reise nach Kandahar“. Zu Gast ist die kanadisch-afghanische Menschenrechtsaktivistin Nahid Shahalimi.

Wittenberge – Eine Friedens- und Klimaschutzdemonstration startet um 12 Uhr am Bahnhof in Wittenberge. Ziel ist der Elmshorner Platz.

Wittstock – Mit seinem Programm „Meschugge“ ist Comedian Frank Fischer zu Gast im Wittstocker Kino „Astoria“. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und stellt sich abschließend die Frage: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen oder am Ende selbst meschugge? Der Comedy-Abend beginnt um 20 Uhr.

Sonnabend, 26. März

Karstädt – Vorstellung des Zirkus Moreno um 16 Uhr im Gewerbepark Karstädt (siehe Freitag).

Lenzen – Junge Schwarzerlen werden bei einer Freiwilligenaktion für den Auwald im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe im Burgpark Lenzen ausgegraben und finden anschließend einen neuen Platz im Projektgebiet der Deichrückverlegung. Treffpunkt für alle Freiwilligen ist um 10 Uhr auf dem Burghof Lenzen.

Lenzen – Die Naturwacht Brandenburg am Stützpunkt Lenzen bietet am Samstag eine 7,5 Kilometer lange Fußwanderung entlang von Elbe und Deichrückverlegung an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Deichrückverlegung südlich von Wustrow. Anmeldung unter Telefon 038792/50 76 46.

Perleberg – Zum Frühlingserwachen wird ab 11 Uhr auf den Perleberger Dudel eingeladen. Angeboten werden Keramik, Dekoartikel, Blumen, für den kleinen Hunger Gegrilltes sowie Irish-Folk-Musik.

Rühstädt – Ein kostenloser Workshop zum Thema „Ein Garten für Insekten“ findet von 14 bis 17 Uhr im Nabu-Besucherzentrum Rühstädt statt. Anmeldung unter Telefon 038791/8065 55 (siehe Seite 16).

Wolfshagen – Zum Liedernachmittag mit Elke Andiél, Sopran, und Jelizaveta Vasiljeva, Klavier, wird um 15 Uhr ins Schlossmuseum Wolfshagen eingeladen. Zu hören gibt es einen Liederzyklus mit Texten von Adalbert v. Chamisso sowie Lieder von Johannes Brahms. Anmeldung unter Telefon 038789/6 10 63.

Sonntag, 27. März

Beveringen – Zum „Beveringer Sonntagskaffee“ laden der Ortsbeirat und das Team „Beveringen ist Zukunft“ um 15 Uhr auf den Sportplatz ein. Es gibt unter anderem Informationen des Ortsbeirates und zum Stand der Bewerbung zum Landeswettbewerb 2022 „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf werden an die Ukraine-Hilfe gespendet.

Karstädt – Vorstellung des Zirkus Moreno um 11 Uhr im Gewerbepark Karstädt (siehe Freitag).

Lenzen – Eine geführte Frühlingswanderung in die erste große Deichrückverlegung Deutschlands startet um 11 Uhr in Lenzen. Treffpunkt ist der Burgvorplatz, von dort geht es in Fahrgemeinschaften ins Gebiet. Anmeldung unter Telefon. 038792/12 21.

Meyenburg – Ein Schlossgespräch beginnt um 15 Uhr im Meyenburger Schloss. Felix Biermann berichtet über archäologische Ausgrabungen am „Trockenberg“ – zur Frühgeschichte von Schloss und Stadt Meyenburg. Anmeldung unter Telefon 033968/50 89 61.

Rühstädt – Zu einem Spaziergang rund um das Nabu-Besucherzentrum Rühstädt sind alle Familien mit Kindern ab 4 Jahren um 10 Uhr eingeladen, gemeinsam den Frühling willkommen zu heißen. Anmeldung unter Telefon 038971/80 65 55.

Von MAZonline