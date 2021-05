Verein Festland: Schwatzfest über den Wolf

Klein Leppin

Der Verein Festland in Klein Leppin meldete sich am Wochenende zurück, aber nicht etwa mit einer neuen Aufführung unter dem Motto „Dorf macht Oper“: Der Verein hatte zum „Schwatzfest über den Wolf“ eingeladen. Zwei Tage lang ging es per Digitalschalte um das wohl derzeit umstrittenste Tier in Deutschland – ein Thema, das die Menschen gerade in der ländlichen Prignitz sehr bewegt.

Die Aufführung soll nach draußen verlegt werden

„Die Idee ist geboren aus dem Stück, das wir gerade vorbereiten“, erklärt dazu die Vereinsvorsitzende Jana Schegel. Denn Pläne für Aufführungen existieren, wenngleich es in diesen Zeiten schwierig ist, konkret zu planen. Aber im August soll es tatsächlich soweit sein: „Wir möchten aufführen“, betont Jana Schegel, „aber wir werden umplanen und die Aufführung nach draußen verlegen.“ So zumindest ist der jetzige Stand. Und wenn wirklich wieder was geht, dann ist dafür auch bereits die Bühne vorbereitet.

„Rotkäppchen“ soll aufgeführt werden, und da spielt der Wolf ja eine große Rolle. „Angestoßen wurde das von Mira Ebert, die das Stück in Szene setzt“, fährt Jana Schegel fort. Denn ganz schnell kam man ins Gespräch darüber, wie aktuell das Thema Wolf ist. Jana Schegel kennt die Diskussion etwa in der Gemeinde Plattenburg um die Einführung einer wolfsfreien Zone.

„Die Leute sind begierig, etwas zu erfahren“

Abgesehen vom Gespräch darüber hat Jana Schegel aber auch noch etwas anderes festgestellt: „Man hat gemerkt, dass wenig Wissen da ist und dass die Leute begierig waren, etwas zu erfahren.“ Schließlich sei es durchaus eine Frage, ob man nun Angst haben müsse, wenn man in den Wald gehe.

Und: „Irgendwie gehören die Schafe zu Klein Leppin dazu“, sagt Jana Schegel – wenn Wölfe denn welche reißen, betrifft das auch die Menschen im Ort.

Wissensvermittlung auf kreative Art

Und so wollte man miteinander über den Wolf reden, was man nun am Wochenende per Zoom-Schalte dann auch ausgiebig tat. „Wir feiern unterschiedliche Meinungen und vermitteln Wissen auf kreative und genussvolle Art“, hatte der Verein vorher angekündigt und dieser Ankündigung auch Taten folgen lassen.

Denn wie es sich für eine solche Kulturinstitution gehört, hat sich gleich eine Ensemble mit dem Namen „Club der VorleserInnen“ gebildet. Das Quartett, bestehend aus Sabine Wegner, Petra Korink, Christiane Lillge und Jacek Szubert, las Gottfried Ephraim Lessings Fabel „Der Wolf und das Schaf“ und schob dazu aktuelle Nachrichtenschlagzeilen ein.

Ganz unterschiedliche Sichten auf den Wolf

Dann ließen Ingo Frahm als Vertreter der Jägerschaft, Marie Neuwald, Wolfsreferentin vom Nabu Deutschland, und Kathleen Awe ganz unterschiedliche Sichten auf das Thema Wolf aufeinanderprallen, moderiert von Barbara Hallmann. Während sich Frahm um die Sicherheitslage sorgt und auch beklagt, dass Jäger ihre Jagdhunde nicht schützen dürfen, betonte Marie Neuwald, zwar nicht generell gegen die Jagd zu sein, sie aber als Mittel zum Herdenschutz abzulehnen. Kathleen Awe, die in Karthan mitten im Wald lebt, suchte eher nach einer vermittelnden Position.

Es gab noch über zwei Tage lang weitere Vorträge und Lesungen sowie auch filmische Beiträge über die vielgestaltige Verbindung von Mensch und Wolf. Kinder und Jugendliche stellten ihre Ergebnisse aus der Osterwerkstatt des Vereins von 2021 vor, wobei auch der Wolf eine Rolle spielte.

