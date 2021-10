Verhärtete Fronten im Zahnradwerk Pritzwalk

Pritzwalk

Eigentlich wollten die Beteiligten in der vergangenen Woche einen entscheidenden Schritt in den Tarifauseinandersetzungen vorankommen, doch jetzt herrscht großer Frust bei den Mitarbeitern des Zahnradwerkes in Pritzwalk. Die Geschäftsführung des Unternehmens habe am Freitag mitteilen lassen, dass sie eine Zusammenarbeit mit der IG Metall weiterhin ablehne. Das hat die Arbeitnehmerseite auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Zahnradwerk Pritzwalk: Die Geschäftsführung will nicht mit der IG Metall verhandeln

Eine Nachricht, die nicht nur den Frust innerhalb der Belegschaft größer werden lässt, sondern auch die Gewerkschaft vor eine neue Herausforderung stellt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Anne Borchelt, die Verhandlungsführerin der IG Metall Oranienburg-Potsdam, die einen großen Teil der Mitarbeiter vertritt.

Dabei habe man bislang viel Entgegenkommen gezeigt und sei mit Rücksicht auf den internen Abstimmungsprozess innerhalb der Gesellschafter bereit gewesen, nach dem Gespräch am 11. Oktober einen Aufschub bis zum Freitag, 15. Oktober, zu gewähren. Jedoch ohne Erfolg.

Auf dem Tisch liegt somit nur der Vorschlag der Gewerkschaft für einen Haustarifvertrag, der zum Ziel haben soll, ein gerechteres und transparenteres Entgeltsystem zu schaffen. „Wir fordern nichts Unmögliches und sind kompromissbereit“, macht Anne Borchelt klar.

Zahnradwerk Pritzwalk: Die IG Metall kämpft für einen Haustarifvertrag

Dabei wolle man auf die betriebliche Realität Rücksicht nehmen und den Arbeitgeber nicht überfordern. Aber am Ende müssten die Mitarbeiter auch finanzielle Planungssicherheit für die berufliche Zukunft haben. Bisher gebe es sehr große Unterschiede in der Bezahlung mit Blick auf den Lohn, der in der Metallbranche größtenteils gezahlt werde. Hier stünde das Zahnradwerk am unteren Ende der Skala.

Das jetzige Signal der Geschäftsführung, die bereits mehrfach Gelegenheit gehabt hätte, ihre Sicht der Dinge im Gespräch mit der MAZ zu erläutern, bringt Gewerkschaft und Arbeitnehmer an einen Punkt, an dem das Verständnis für das Verhalten des Arbeitgebers zunehmend schwindet.

„Die Geduld ist inzwischen sehr strapaziert. Keiner ist bereit, sich länger hinhalten und verschaukeln zu lassen“, betont Anne Borchelt. Mit Rücksicht auf den gewährten Aufschub zur Positionierung der Gesellschafter habe man in der vergangenen Woche auf eine Arbeitsniederlegung verzichtet.

Zahnradwerk Pritzwalk: Die Zeichen stehen wieder auf Streik

Jetzt sehe die Situation jedoch anders aus und weitere Warnstreiks werden seitens der IG Metall nicht ausgeschlossen. Ein erstes Zeichen hatten die Frauen und Männer am 21. September gesetzt, als sie in den frühen Morgenstunden von diesem legalen Mittel im Arbeitskampf Gebrauch machten und sich vor dem Werksgelände versammelten.

Anne Borchelt gibt sich entsprechend kämpferisch: „Wir haben einen langen Atem und die Kolleginnen und Kollegen stehen geschlossen hinter den Forderungen der IG Metall.“

Von Stephanie Fedders