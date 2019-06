Lenzen

Mitarbeiter einer Firma in der Hamburger Straße in Lenzen haben am Donnerstag die Polizei angerufen und meldeten zwei Wölfe, die sich auf dem Gelände herumtreiben würden.

Gegen 5.40 Uhr hatten sie die Tiere gesehen und offenbar bereits versucht, diese zu vertreiben, was jedoch nicht gelang. Als Polizisten dort ankamen, konnten sie die beiden mutmaßlichen Wölfe jedoch nicht mehr finden.

In unmittelbarer Nähe jedoch wurden zwei freilaufende Hunde der Rasse Husky von Zeugen bemerkt, einer der beiden wurde eingefangen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes übergeben.

Von MAZ-online