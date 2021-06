Reetz

Zwei Pkw sind am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung in der Hauptstraße in Reetz miteinander kollidiert. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich hierbei um einen Vorfahrtsfehler. Vier Personen, in den Autos saßen jeweils zwei Insassen, haben sich durch den Aufprall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt, erlitten vermutlich einen Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Reetz, Nennhausen, Putlitz und Wüsten Vahrnow sicherten die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und beräumten die Fahrbahn.

Kreuzungsbereich voll gesperrt

Als die Feuerwehrleute an der Unfallstelle eintrafen waren alle Insassen schon aus ihren Fahrzeugen befreit und Ersthelfer haben sich um sie gekümmert, informiert der Einsatzleiter der Feuerwehr die MAZ vor Ort. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung teilweise voll gesperrt. Die Polizei übernahm weitere Ermittlungen.

