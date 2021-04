Voller Magie: Sia und Thomas Thompson verzaubern Kuhsdorf

Kuhsdorf

Freitagabend gegen 20 Uhr im Groß Pankower Ort Kuhsdorf: In den Häusern ist nur noch wenig Licht zu erkennen. Die meisten Kinder schlafen schon längst und auf ein Auto, das durch den Ort fährt, kann man lange warten. Die Ruhe vermischt sich mit einkehrender Dunkelheit. Doch irgendwie ist dieser Freitag anders. Zwei Gestalten in dunkler Kleidung und mit auffälligem Handwagen laufen durch das Dorf. Es sind die beiden Zauberkünstler Sia und Thomas Thompson, die nur wenige Kilometer weiter in Rombow (Gemeinde Plattenburg) leben. Sie sind der Einladung von Christian Kiekback gefolgt, dem Ortsvorsteher des Dorfes.

Sia und Thomas Thompson mit Straßenshow in Kuhsdorf zu Gast

Das Duo sorgt für Aussehen und weckt offensichtlich die Neugier mancher Kuhsdorfer. Immer wieder sind Personen hinter den Gardinen zu erkennen. Plötzlich bleiben die Künstler stehen, öffnen den Handwagen und bauen mitten im Vorgarten eines Dorfbewohners ihre Bühne auf. „Wir bringen heute die Zaubershow vors Fenster“, sagt Thomas Thompson. Wenige Minuten später öffnet sich wirklich ein Fenster. Und schon beginnt die ungefähr zehnminütige Aufführung, bestehend aus einem Kartentrick und vielen imposanten Schattenspielen.

Zauberkünstler Sia und Thomas Thompson zeigen ihrem Publikum verschiedene Tricks. Quelle: Julia Redepenning

Prignitzer Zauberkünstler touren auf Anfrage durch die Region

Applaus und strahlende Gesichter machen sich breit. „Es hat uns wirklich sehr gut gefallen“, sagt die erste Zuschauerin aus Kuhsdorf, „vielen Dank und bleiben Sie gesund.“ Dann ziehen die Künstler weiter zum nächsten Haus. Denn genau das ist die Idee, mit der Sia und Thomas Thompson aktuell in der Prignitz unterwegs sind. In ihrer Straßenshow kombinieren die beiden Künstler Zauberkunst und Handschattentheater auf sehr originelle Weise. Diese haben beide in den vergangenen Monaten entwickelt.

Aus dem Anhänger heraus spielt das Duo ihre Show in allen Gemeinden, Städten und noch so kleinen Ortschaften, in die sie eingeladen werden – eine kulturelle Stippvisite vor den Häusern der einzelnen Gastgeber, wenn man so will. Dazu ist die Aufführung komplett kostenlos. Das Projekt der Thompsons wird vom Prignitzer Kulturamt unterstützt, das auch für die Gage aufkommt. Daher müssen Prignitzer keinen Cent für den Auftritt zahlen.

Sogar Spezialeffekte werden eingebaut. Quelle: Julia Redepenning

Erlaubnis vom Prignitzer Gesundheitsamt eingeholt

Dazu haben sich die Künstler im Vorfeld um eine Erlaubnis des Prignitzer Gesundheitsamtes bemüht. Sie haben es somit schwarz auf weiß: Ihre Straßenshow ist pandemiegerecht. Ein Grund mehr, die beiden Künstler nach Kuhsdorf einzuladen, dachte sich Ortsvorsteher Christian Kiekback: „Wir haben sie vor einigen Wochen in Groß Woltersdorf gesehen“, sagt er, „und ich war begeistert.“ Aus der zufälligen Begegnung sollte mehr entstehen.

Kurzerhand wurden die Kuhsdorfer mobilisiert und alle Haushalte befragt, wer Interesse an einer Aufführung der Zauberkünstler hätte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sagten schließlich mehrere Parteien zu. So waren Sia und Thomas Thompson gleich an zwei Tagen in den Orten Kuhsdorf und Bullendorf unterwegs.

Für die kurze Straßenshow haben die Künstler alles in ihrem Handwagen dabei. Quelle: Julia Redepenning

Bereits mehrere Shows in verschiedenen Prignitzer Städten, Ämtern und Gemeinden

Seit Sia und Thomas Tompson Anfang März ihre Idee beworben haben, ist einiges passiert. „Wir waren schon in vielen Orten“, sagt Sia Tompson. Neben Auftritten in Pritz­walk, Bad Wilsnack, Glöwen, Putlitz, Gerdshagen, Perleberg, Karstädt, Groß Woltersdorf und Bresch, hatten gab es auch eine Anfrage aus Wittstock. Doch da sie aktuell keine Genehmigung vom Gesundheitsamt des Nachbarkreises Ostprignitz-Ruppin besitzen, mussten sie den Wittstockern absagen.

Die Kuhsdorfer haben sie an diesem Freitgagabend auf jeden Fall verzaubert. Als Lohn gab es viel Beifall, staunende Gesichter und leuchtende Augen. „So konnten wir in Zeiten wie diesen wenigstens etwas Kultur in unser Dorf holen“, sagt Christian Kiekback, „ich kann sie nur weiterempfehlen.“

Was so einfach aussieht braucht viel Übung. Sogar die Profis müssen viel und regelmäßig proben. Quelle: Julia Redepnning

Laden Sie die Künstler ein

Wer die beiden Zauberkünstler live erleben möchte, muss ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Sie möchten eingeladen werden. Dazu können folgende Kontaktmöglichkeiten verwendet werden: Entweder per E-Mail an die Adresse scheibenweise@gmx.de oder telefonisch unter 0177/5 45 71 34. „Trauen Sie sich und laden Sie uns ein“, sagt Thomas Thompson, „und sagen Sie ihren Nachbarn Bescheid.“ Aktuell sind nur in der Prignitz Termine möglich.

Von Julia Redepenning