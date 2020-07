Perleberg

Bis zur Klärung der derzeit durch die Medien gehenden Vorwürfe zu Missständen bei langen Tiertransporten und zur weiteren Vorgehensweise in Brandenburg fertigt der Landkreis Prignitz ab sofort keine Transporte in EU-Drittstaaten mehr ab. Das teilte die Amtsveterinärin Sabine Kramer am Donnerstag auf MAZ-Anfrage hin mit.

Damit reagiert der Landkreis Prignitz auf die jüngste Diskussion um die Genehmigung solcher Tiertransporte und setzt sie nunmehr einfach aus.

Anzeige

Drei brandenburgische Kreise in den Top Ten

Im Fokus steht bei der Diskussion das ganze Land Brandenburg, das im Gegensatz zu drei anderen Bundesländern es bislang nicht untersagt hat, besagte Transporte zu genehmigen, was auch laut Tierschützern zu einer Art „Genehmigungstourismus“ nach Brandenburg geführt hat. In der bundesweiten Statistik für Exporte in Nicht-EU-Staaten rangieren drei brandenburgische Kreise unter den Top Ten, darunter auch der Landkreis Prignitz auf Platz vier.

Weitere MAZ+ Artikel

Das hatte dem Kreis wie auch den Kreisen Teltow-Fläming und Oberspreewald-Lausitz eine Klage der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“wegen „Beihilfe zur Tierquälerei“ eingebracht. In allen Fällen geht es dabei um Nutztiertransporte.

Landkreis Prignitz bestreitet alle Anschuldigungen

Nach Angaben von Ina Müller-Arnke, Nutztierexpertin bei „Vier Pfoten“, geht es im Fall der Prignitz um einen Transport in den Libanon. Im Kern geht es darum, ob der Kreis den Transport hätte genehmigen dürfen und ob im Nachhinein die Einhaltung der Vorgaben, die den gesamten Transport betreffen, kontrolliert worden sei. Ina Müller-Arnke glaubt Anhaltspunkte dafür zu haben, dass dem nicht so ist.

Der Landkreis bestreitet dies aber und betont, solche Transporte nur dann abgefertigt zu haben, wenn die Einhaltung aller Rechtsvorgaben nach­vollziehbar dargelegt werden konnte.

Transporte sind grundsätzlich zulässig – noch

Zum Libanon-Transport „liegen uns keine Hinweise auf Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorgaben vor“, hieß es in einer Erklärung des Kreises.

Zudem sei das Verbringen von Tieren in andere Mitgliedsstaaten und in Drittstaaten im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zulässig und „kann nicht per se untersagt werden“.

Was nicht heißt, dass alle Transporte ohne weiteres genehmigt worden wären. Jegliche Abfertigung auszusetzen, ist jetzt aber auch die Konsequenz daraus, dass die Diskussion nun durch einen Beitrag im rbb-Fernsehen vom Montag zusätzlich angeheizt wurde. Brandenburg hat sich diesem Beitrag zufolge zu einer Drehscheibe für die Ausfuhr von Rindern nach Zentralasien, Afrika und den Nahen Osten entwickelt – auch über die Russische Föderation, obwohl auf deren Gebiet zurzeit keine Versorgungsstellen in Betrieb sind.

Land setzt auf bundeseinheitliche Lösung

Ob die Diskussion über diesen Beitrag nun die im Koalitionsvertrag der Landesregierung geäußerte Absicht befördert, Tierleid auf Tiertransporten weiter einzudämmen, muss sich nun zeigen. Das Land drängt nach eigenem Bekunden auf eine schnellstmögliche bundeseinheitliche Lösung und steht dazu in Kontakt mit dem Bundes-Agrarministerium.

Man setze sich nun auf Landes-, Bundes- und auch auf EU-Ebene für eine Verbesserung der Transportbedingungen von Tieren ein, hatte der stellvertretende Pressesprecher des Ministeriums, Dominik Lenz, schon in der vergangenen Woche die MAZ wissen lassen. So wirke das Land in der Bund-Länder Projektgruppe „Datenbank Tiertransporte“ mit und strebe eine effektivere und EU-weit einheitliche Überwachung des Tierschutzes bei Transporten an.

Von Bernd Atzenroth