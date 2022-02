Berge

Es war ein Einsatz, der vor einem Jahr für Aufsehen in der Prignitz gesorgt hat: Auf der Suche nach Waffen und Munition durchkämmten Kräfte der Zollfahndung und der Bundespolizei am 14. Januar 2021 ein Grundstück in Berge. Jetzt sind die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass die Staatsanwaltschaft in Neuruppin Anklage erhoben hat.

Einsatz in Berge: Zollfahndung findet Waffen und Munition

Mit dem Fall wird sich nun ein Schöffengericht am Amtsgericht in Perleberg beschäftigen müssen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Besitz diverser Waffen und Munition gewesen zu sein und damit gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Am gravierendsten wiege unter den sichergestellten Patronen (deren Zahl im mittleren vierstelligen Bereich liegen soll) aber ein kleiner Teil an Munition, der sich eindeutig einer bestimmten Waffe zuordnen lässt. Damit sei laut Staatsanwaltschaft der Tatbestand eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz erfüllt. Das sei das schwerste Delikt, dass dem Mann vorgeworfen werde. Ein Jahr Haft als Mindeststrafe sieht der Gesetzgeber dafür vor.

Berge: Dem Angeklagten wird ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen

Ausgelöst wurde der Einsatz damals, weil der Angeklagte im Besitz einer AK 47 gewesen sein soll. Auf der Suche nach der Kalaschnikow hatten sich am 14. Januar 2021 an die 150 Frauen und Männer auf dem Hof in Berge eingefunden und das Anwesen mehrere Stunden lang unter die Lupe genommen. Das Gewehr wurde dabei nicht gefunden.

Doch auch so reichte das, was die Zollfahndung, mit der Spezialeinheit „Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll“ entdeckt hatte, um den Kampfmittelräumdienst in den Dorfring nach Berge zu bestellen. Sichergestellt wurden Langwaffen, Kurzwaffen, Granaten und die erwähnte Menge an Munition.

Nachdem zunächst das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mit den Ermittlungen begonnen hatte, übernahm dann auf Weisung der Staatsanwaltschaft das Landeskriminalamt. „Der Tatbestand hat sich geändert, und wir haben den Fall an das LKA abgegeben“, sagt Christian Lanninger, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes.

Die Durchsuchung in Berge führte zu einem weiteren Einsatz der Zollfahndung in Groß Breese

Lanninger erinnert sich an einen „aufwändigen Einsatz“, der so nicht jeden Tag vorkäme und zudem unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie stattgefunden habe. Wegen der Lage vor Ort sei man sich schnell der Aufmerksamkeit vieler Einwohner von Berge sicher gewesen. Zudem war es ein Zusammenspiel mehrerer Einheiten und Behörden.

Infolge der Erkenntnisse in Berge hatte es am selben Tag auch noch eine weitere Durchsuchung in der Prignitz gegeben – und zwar rund 40 Kilometer entfernt auf einem Grundstück in Groß Breese. Auch dort wurden unter anderem Waffen sichergestellt. Welche Konsequenzen das haben wird, steht allerdings noch nicht fest und soll laut Staatsanwaltschaft in einem gesonderten Verfahren behandelt werden. Dort dauerten die Ermittlungen noch an.

Von Stephanie Fedders