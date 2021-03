Wahlkreis 56: Maximilian Kowol tritt für Grüne an

Perleberg/Neuruppin

Da war Musik drin: Die virtuelle Kandidaten-Aufstellung der Grünen für die Bundestagswahl im Wahlkreis 56 bekam am Rechner kurzzeitig Eventcharakter. Denn nach einem Serverabsturz musste das Wahlmodul zwischenzeitlich komplett neu hochgefahren werden. Die Delegierten überbrückten dies, indem sie ihre Musikinstrumente hervorholten, Gitarren erklingen ließen und sangen. Und während also der Schaden behoben wurde, versetzte ein Delegierter die anderen am Rechner per Bluesrock ins Mississippi-Delta.

Die Tücken einer Online-Abstimmung ausgelotet

Was bei den Teilnehmern der Zoom-Konferenz, unter ihnen auch die Landesvorsitzende Julia Schmidt, die Laune deutlich hob. Letztlich lag bei der Wahl des Direktkandidaten mit Maximilian Kowol aus Neuruppin ein ehemaliges Mitglied des Landesjugendchores, Stimmlage Tenor, deutlich vor einem anderen – Frank Heinke aus Wittenberge hatte dort mal die Bass-Lage bedient.

Die Versammlung zeigte aber auch die Tücken, die ein Online-Voting haben, wenn technisch etwas mal nicht funktioniert. Nicht nur für die Grünen in der Region war das Neuland. Letztlich funktionierte alles jedoch, und man gab sich alle Mühe dabei, es auch bis ins letzte Detail korrekt zu machen.

Nun muss das Ergebnis per Briefwahl bestätigt werden

Nach drei Testläufen und insgesamt über drei Stunden Tagung stand das Ergebnis fest: Kowol bekam von der Versammlung, die aus Delegierten aus den drei Kreisverbänden Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland bestand, zwölf von 18 abgegebenen Stimmen. Heinke erhielt fünf und der dritte Bewerber Walter Schnur eine.

Formal ist Kowol damit noch nicht endgültig gewählt. Denn das Ergebnis muss nun per Briefwahl noch bestätigt werden. Wie man es von anderen Versammlung dieser auch bei anderen Parteien kennt – man erinnere sich nur an die Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden – wird auf dem Briefwahlzettel nun nur noch Kowols Name stehen.

Klimaschutz, Verkehrswende, Tierschutz

Bei der Kandidatenvorstellung und der Fragerunde an die drei Bewerber dominierten klassische grüne Themen. Kowol, der in der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung und im Ostprignitz-Ruppiner Kreistag sitzt, setzte sich nachdrücklich für die Verkehrswende ein. Ihn stört, dass das Auto noch immer in den Städten den Vorrang hat. Neben der Klimawende ging es um Tierhaltung und Tierschutz und die Folgen der Corona-Krise. Kowol zum Beispiel versprach, auf die besonders gebeutelten Soloselbstständigen und Kunstschaffenden voll zuzugehen.

Allen drei Kandidaten war es wichtig, den richtigen Ton im Umgang mit den Bürgern zu finden und sich einem Hass-Wahlkampf entgegenzustellen. Kowol versprach: „Ich will präsent sein und ein offenes Ohr haben.“ Und er kündigte an, voll auf Angriff zu gehen, auch wenn es Grüne bei der Wahl des Direktkandidaten schwer haben dürften. „Lasst es uns gemeinsam anpacken und Sebastian Steineke zeigen, dass diese Wahl für ihn kein Selbstläufer wird“, sagte der junge Mann. Der 20-Jährige leistet derzeit sein freiwilliges soziales Jahr in der Touristinfo in Wittstock ab.

Grüne wollen ihr bestes Ergebnis schaffen

Julia Schmidt hatte schon zu Beginn der Sitzung die Grünen auf den Wahlkampf eingeschworen und die Losung ausgegeben: „Wir wollen unser landesweit bestes Ergebnis in Brandenburg schaffen.“ Und tatsächlich zum ersten Mal im Land auch ein Direktmandat gewinnen – aber nicht im Wahlkreis 56, sondern in Potsdam, wo die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock für die Grünen antritt.

Ansonsten geht es vor allem darum, ein gutes Zweitstimmenergebnis zu erreichen – die Direktkandidaten sind es aber, die dem Wahlkampf ein Gesicht geben. Dass es dafür hier gleich drei Kandidaten zur Auswahl gab, sei ungewöhnlich für einen ländlichen Wahlkreis, findet Julia Schmidt.

Von Bernd Atzenroth