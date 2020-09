Warntag: Wo in der Prignitz die Sirenen gingen

Perleberg

Der Warntag am Donnerstag endete in der Prignitz mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Die Sirenen, die sich ausschließlich in Trägerschaft der Gemeinde befindet, sprangen nicht überall an.

In Lenzen, Wittenberge und Groß Pankow gingen die Sirenen

In manchen Kommunen aber schon: „In einigen hat es zu 100 Prozent funktioniert“, sagte Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreises Prignitz. Er nannte das Amt Lenzen-Elbtalaue, die Stadt Wittenberge und zum Teil die Gemeinde Groß Pankow.

„In anderen Teilen ist die Sirene aber stumm geblieben“, betonte er. Die Ursache dafür konnte er klar benennen: „Es sind technische Probleme. Es wurde ein Signal ausgesendet, und die ein oder andere Sirene konnte damit nichts anfangen“, sagte Bethmann.

Am Warntag wurden auch Defizite deutlich

Noch am Warntag selbst konnte Marcus Bethmann eine Abschlussbilanz der Aktion ziehen, die er am Donnerstag in der Perleberger Rolandhalle im Prignitzer Kreistag vortrug.

Sinn der Sache sei es gewesen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und Warn-App wie Sirenen zu testen. Dabei wurden aber auch Defizite deutlich.

Eigentlich hätten alle Sirenen ein Signal geben müssen

159 Sirenen sind nach Bethmanns Angaben im ganzen Landkreis installiert. „Sie hätten theoretisch alle das Warnsignal geben müssen“, sagte er. Denn sie alle haben den gleichen Impuls aus der Rettungsleitstelle in Potsdam bekommen.

Auch die Nina-App funktionierte nicht überall gleichermaßen gut – wie übrigens im ganzen Land nicht. „Sie kam zum Teil verspätet, zum Teil gar nicht“, sagte Bethmann.

„Jede Menge Luft nach oben“

Ergo: „Es gibt jede Menge Luft nach oben, um unsere Bevölkerung zu warnen“, erklärte Bethmann. Ziel sei es, dabei den 100 Prozent nahezukommen.

Von Bernd Atzenroth