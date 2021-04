Was Karl May mit der Prignitz verbindet

Lenzen

Im Mai 1898 war er dann endlich auch höchstpersönlich hier – erst im Elbestädtchen Lenzen und danach in Gartow auf der anderen Seite des Flusses: Karl May. Ob er hier auf den Spuren seiner literarischen Personen gewandelt ist? Denn bereits 20 Jahre zuvor verfasste der Winnetou-Autor die Novelle „Die drei Feldmarschalls“.

Der Inhalt macht einer lustigen Verwechslungskomödie Ehre: Leopold I. (1676-1747, jeweils in Dessau), Fürst von Anhalt-Dessau und preußischer Generalfeldmarschall, begibt sich im Spätsommer 1741, und natürlich in Verkleidung, in das preußisch-hannoversche Grenzgebiet.

Der Autor Karl May lebte von 1842 bis 1912. Quelle: dpa

Denn, so der Verfasser: „Es war eine schlimme Zeit ... für die Bewohner der brandenburgisch-hannöverschen Grenze ... Kurfürst Georg August von Hannover, der als Georg II. auch König von Großbritannien war, hielt es ... für seine Pflicht, gegen Preußen Front zu machen; darum erhielt der Feldmarschall Fürst Leopold von Anhalt-Dessau von Friedrich II. die Ordre, Brandenburg gegen einen Einfall Georgs zu schützen.“

Doch so einfach ist das alles nicht, und hier lassen wir Studienrat Ernst Wehde aus Berlin im „Gartower Heimatboten“ 1935 zu Wort kommen: „Lenzen und Gartow sind die Angelpunkte des Geschehens; dort eine preußische und hier eine hannoversche Werbestation. Als Viehhändler verkleidet macht sich der Alte Dessauer auf den Weg, um die Grenzlinie zu besichtigen und einen Abstecher nach Gartow zu machen.“

Der Ort des Geschehens in Gartow auf einer alten Postkarte: Blick in die Hauptstraße vor 100 Jahren – von hier aus ritten die „Beteiligten" vom Gasthaus Hämmerlein in Richtung Schloss. Quelle: Archiv Kerstin Beck

Trotz seiner Verkleidung wird Leopold alsbald aufgegriffen und mit zwei anderen Personen als Gefangener ins Gartower Schloss gebracht, „so dass die drei Fürsten, ein richtige und zwei falsche“ dort auf ihre Befreiung hoffen.

Bei der Schilderung der dortigen Gegebenheiten offenbart sich Karl Mays bemerkenswerte exakte Kenntnis wohl aller Umstände: „Im Speisezimmer seines Schlosses zu Gartow saß der hannöversche Landrath Andreas Gottlieb Freiherr von Bernstorff (1708-1768) an der Seite des Majors von Zachwitz. Die beiden Herren pflegten nach Tische, wenn die Dame des Hauses (Dorothea Wilhelmine, geb. v. Weitersheim, 1699-1763) sich mit den beiden Söhnen, von denen der Jüngere später als Diplomat so berühmt wurde, zurückgezogen hatte, noch eine Flasche alten Rebensaftes auszustechen, einen guten Knaster zu dampfen und sich über Krieg und Frieden und die Ereignisse des Tages zu unterhalten.“

Der Eingang des Schlosses der Familie von Bernstorff im niedersächsischen Gartow heute. Quelle: Kerstin Beck

Dem stehen die Beschreibungen der Lenzener Verhältnisse mit dem „Blauen Stern“, womit der in der Seetorstraße gelegene Gasthof „Goldener Stern“ gemeint ist, den es bis 1952 gegeben hat, in nichts nach: „In der an der Löcknitz und ungefähr eine halbe Stunde von der Elbe gelegenen Stadt Lenzen im Kreise Westpriegnitz des Regierungsbezirks Potsdam war Wochenmarkt. Die Bauern der Umgegend strömten schon am frühen Morgen herbei ... Sämtliche Gasthöfe und Schankwirtschaften des Ortes waren stark besucht: Nirgends aber waren die Tische so dicht besetzt wie in dem ,Blauen Stern’.

Dort verkehrten die Landbewohner am liebsten, weil Fährmann, der Wirt, stets für ordentliche Stallung und gutes Futter sorgte, alle Neuigkeiten zu erzählen wusste ... Er stammte aus dem hannoverschen Lüchow ...“

Diese alte Postkarte zeigt den Ort des Geschehens in Lenzen von der Seetorstraße aus gesehen: der „Gasthof zum Goldenen Stern“ (zweites Haus von rechts) im Jahre 1934. Quelle: Archiv Kerstin Beck

Damals wurde der Markt noch auf der Hauptwache abgehalten, und von dort aus war es ein Katzensprung bis zu der besagten Wirtschaft, in der sich insbesondere Gäste aus der Lenzer Wische aufhielten. Weitere Anhaltspunkte im Text wie „Flur“, „Stall“ und „Tenne“ liefern Belege dafür, dass dem Verfasser die einstigen Gegebenheiten bestens bekannt waren. Der Beweis dafür ist ein erhalten gebliebener Plan des Grundstückes.

Name gibt einen Hinweis auf eine Lenzener Fähre

Und die Namen? Der Wirt heißt Fährmann, was darauf hinweist, dass es eine Lenzener Fähre gibt. Dann ist noch von der temperamentvollen Tochter des Gartower Wirtes Hämmerlein, Anna, einem „Mädchen wie einem Husar“, die Rede, denn ohne eine Liebesgeschichte geht es nun einmal nicht. Und an wen erinnert uns dieser Name? Natürlich an die Gemahlin des „Alten Dessauers“, Anna Luise (1677-1754, geb. Föhse), die ihrem Gemahl insgesamt zehn Kinder gebar.

„Die drei Feldmarschalls“ ist übrigens nachzulesen in dem Buch „Der Alte Dessauer“ sowie in dem 2011 erschienenen Werk „Sitz im Hotel ich weltverloren ...“, welches die abenteuerliche Reise des Autors nach Lenzen, Lanz, Gartow, Kapern und Schnackenburg behandelt.

Von Kerstin Beck