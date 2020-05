Mit Zeitlimit und Desinfktionsspender: Prignitzer Fitnessstudios öffnen wieder

Pritzwalk/Wittenberge

„Wenn es keine andere Entscheidung der Landesregierung gibt, dann öffnet unser Studio am Donnerst wieder.“ Luise Neuber gehört zum Team des Fitnnesstudio „Sportsclub“ in Wittenberge. Die neuen Lockerungen begrüßen alle Mitarbeiter. „Es hat lange gedauert“, sagt Luise Neuber, „und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann.“

In Wittenberge wird es neue Regeln im Studio geben

Dennoch müssen Mitglieder und Interessenten, die hier künftig wieder Gewichte stemmen oder ihr Beintraining absolvieren, einige neue Regeln beachten. Trotz Wiederaufnahme des Studiobetriebs gelten noch immer die Abstands- und Hygieneregeln.

Was bedeutet das nun? „Die Sportler müssen vorerst in ihrer Kleidung her kommen und im Anschluss auch so gehen“, erklärt Luise Neuber. Umkleidekabinen dürfen nicht benutzt werden. So auch nicht die sanitäten Anlagen wie Dusche und Toiletten. Wellnessbereich und Saune sind auch tabu.

Neuer Desinfektionsspender in Wittenberge aufgestellt

Die Trainingszeit erhält ebenfalls ein Limit. 60 Minuten maximal darf an den Geräten jetzt Sport getrieben werden. Bei einer Überschreitung würde das Personal dann im Ernstfall darauf hinweisen, meint Sportsclub Mitarbeiterin Luise Neuber. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, an einem der Sportgeräten zu üben. Im Anschluss heißt es für das Personal: Plätze gründlich desinfizieren.

Für die alle Nutzer der Räume gibt es jetzt auch einen Desinfektionsspender. Dieser befindet sich am Eingangsbereich. Das Team des Wittenberge Studios war fleißig in der Vorbereitung der Wiederöffnung und ist startbereit. In der Elbestadt warte man jetzt nur noch auf die endgültige Entscheidung der Landesregierung, hieß es am Dienstag. In Pritzwalk wiederum sieht Dennis Stark vorerst von einer Eröffnung am Donnerstag ab.

Neu angeschafft: Dieser Hygienespender steht am Eingang des Studios in Wittenberge. Quelle: Sportsclub Wittenberge

Pritzwalker Studio wird wohl erst am 2. Juni aufmachen

Er ist der Inhaber des Fitnessstudios Fitness-Sport-Club Olymp in Pritzwalk. „Wenn es wirklich spruchreif ist, dann denke ich da eher an den 2. Juni als Eröffnungstag“, sagt er. Für den sportbegeisterten Trainer gibt es noch zu wenige konkrete Informationen von der Landesregierung. „Ich wüsste gerne, woher meine Kollegen das immer alles wissen“, sagt er.

Er denkt, zwei bis drei Tage wird es in Anspruch nehmen, sein Studio Corona-tauglich zu machen. Doch es gibt einen weiteren Grund. „Wenn ich im Juni öffne, hat ein neuer Monat angefangen“, sagt Dennis Stark „das ist für die Beitragszahlung meiner Mitglieder auch wesentlich einfacher.“

Prignitzer Fitnessstudio-Betreiber freuen sich auf Wiedereröffnung

Auch wenn die Vorbereitungen noch viel Zeit und Geld kostet, kann der Pritzwalker es kaum erwarten. Schließlich habe er sein Hobby zum Beruf gemacht und der plötzliche Einbruch, Corona-bedingt, habe ihn hart getroffen.

Nun heißt es abwarten. Am Ende fällen die Entscheidung ganz andere. „Wir sind auf jeden Fall bereit um am 28. zu starten“, sagt Luise Neuber vom Wittenberger Fitnessstudio. Am Nachmittag die Nachricht: Die Landesregierung gibt grünes Licht. Die Sportstätten können am Donnerstag öffnen.

Von Julia Redepenning