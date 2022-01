Meyenburg/Lenzen

Die Hoffnung war bis zur letzten Minute groß, viele Pläne waren bereits geschmiedet: Nach einem Jahr Corona-Zwangspause wollten die Prignitzer Karnevalsvereine wieder richtig durchstarten. Der Startschuss in die neue Saison war geglückt, Termine für die einzelnen Veranstaltungen waren geplant und der Kartenverkauf hatte begonnen. Doch nun werden die Karnevalisten ausgebremst. Nach und nach sagen die Prignitzer Karnevalsvereine ihre Veranstaltungen ab.

Meyenburger Carneval Club sagt Veranstaltungen ab

Wie schon im vergangenen Jahr wird kein Kinderkarneval, kein Seniorenkarneval und kein anderes Angebot der Prignitzer Vereine stattfinden können. „Nun ist es leider Gewissheit, dass es auch im Februar 2022 keine Veranstaltungen geben wird“, sagt Christina Rätke, Präsidentin des Meyenburger Carneval Clubs (MCC), „Hoffen wir erneut auf die nächste Saison“, ergänzt sie.

Noch am 11.November, als die Meyenburger Jecken auf dem Hagenplatz mit einem lauten „Meyenburg Helau“ ihre 37. Karnevalssaison starteten, schienen alle Vereinsmitglieder positiv gestimmt, was die neue Saison anging. Zu diesem Zeitpunkt stiegen die Corona-Zahlen im Landkreis bereits täglich an. Dennoch war die Hoffnung groß, im zweiten Corona-Jahr werde es anders.

Am 11. November hatten die Meyenburger Karnevalisten die neue Saison erst eröffnet. Quelle: Julia Redepenning

Lenzener Carnevals-Club “Blau-Weiß” beendet vorzeitig die Karnevalssaison

Mit diesem Gedanken hatten die Mitglieder vom Lenzener Carnevals-Club “Blau-Weiß” ihre Saison 2021/22 lange im Voraus geplant. Doch auch sie haben alle Veranstaltungen vorerst abgesagt. „Der Rathausschlüssel wird am Rosenmontag ungebraucht wieder an den Bürgermeister zurück gegeben“, heißt es. Ob es einen Ersatz zu einem späteren Zeitpunkt geben wird, lässt der Verein vorerst offen.

Laaslicher Carnevals Club sagt ebenfalls alle Veranstaltungen ab

Deutlichere Worte formulieren hingegen die Mitglieder vom Laaslicher Carnevals Club (LCC): „Wir sagen nicht ab, uns wurden die geplanten Veranstaltungen untersagt“ heißt es vom Vorstand des LCC. 2022 ist wieder ein Jahr ohne Tänzer, Sänger, Büttenredner, Kostüme und Funkemariechen. Die Enttäuschung bei den Vereinsmitgliedern und Karnevalsfreunden ist groß.

Die aktuelle Corona-Lage und die seit dem 27. Dezember verschärften Maßnahmen sind für die Absagen verantwortlich. Zwar sind laut den aktuellen Kontaktbeschränkungen unter gewissen Auflagen Veranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen erlaubt. Tanzveranstaltungen sind jedoch verboten – ohne Ausnahmen.

Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1 000 zeitgleich anwesenden Gästen sind seit dem 27. Dezember ebenfalls verboten. Das betrifft insbesondere Sport- und Kulturveranstaltungen.

Von Julia Redepenning