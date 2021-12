Wittenberge

Bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sind dieses Jahr insgesamt 261 Weihnachtspäckchen aus der Prignitz auf die Reise gegangen. Diesmal konnten sich Kinder aus Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Serbien, der Slowakei und der Ukraine über Geschenke aus Deutschland freuen.

Weihnachtsaktion inmitten Corona-Pandemie

„Durch Corona waren wir als Familie kurzerhand selbst zur Annahmestelle geworden. Es war eine schöne Erfahrung dabei den Spendern zu begegnen“, berichten Evelin und Jürgen Heider aus Wittenberge, die seit vielen Jahren die Aktion in der Prignitz koordinieren.

„Quer durch alle Generationen standen Päckchenpacker vor unserer Tür. Manche kennen wir inzwischen, andere lassen sich ganz neu fürs Packen der Schuhkartons begeistern“, so das Ehepaar. „Das ist auch für uns eine Motivation, die Aktion weiterzuführen.“

Päcken aus der ganzen Prignitz

Erneut haben Schulklassen, Kindergärten, Kirchgemeinden, Familien und Einzelpersonen aus der Prignitz gleich mehrere Schuhkartons gepackt. Hinzu kamen weitere Päckchen aus dem Altmärker Raum im Landkreis Stendal.

In der diesjährigen 26. Saison können sich so mindestens 389.331 Kinder über Schuhkartongeschenke freuen. „Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es uns ein besonderes Anliegen, so viele Kinder wie möglich zu erreichen, ihnen durch ein Geschenkpäckchen Freude und Hoffnung zu schenken und so Gottes Liebe greifbar zu machen“, sagt Aktionsleiter Alexander Becker von „Weihnachten im Schuhkarton“.

Schuhkartons in viele europäische Länder verschickt

Insgesamt über 4700 Abgabeorten in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und Südtirol haben die gefüllten Kartons entgegengenommen. 2423 Freiwillige haben in 2880 Schichten unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln hunderttausende Schuhkartons versandfertig gemacht und in die Empfängerländer transportiert. Dort verteilen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen die Geschenke zielgerichtet an bedürftige Kinder und vermitteln so die Weihnachtsbotschaft.

Von Marcus J. Pfeiffer