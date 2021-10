Weisen

Vier Wochen nach der Bundestagswahl sind die Einwohner der Gemeinde Weisen an diesem Sonntag erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist der erste Bürgerentscheid, der in der Prignitz stattfindet, mit dem ein ehrenamtlicher Bürgermeister abgewählt werden soll. Einen Anlass dafür gibt es nicht. Nur eine rechtliche Grundlage.

Bürgerentscheid in der Gemeinde Weisen am 24. Oktober

Robert Enge hat sich in den sieben Monaten im Ehrenamt nichts zu Schulden kommen lassen, was ihn untragbar machen würde. Er wurde am 17. März von der Mehrheit der Gemeindevertretung gewählt, nachdem sein Vorgänger David Leu zurückgetreten war. So sieht es die brandenburgische Kommunalverfassung vor.

Ein Bekenntnis pro Bürgermeister: In Weisen wird vor dem Bürgerentscheid Stellung für oder gegen Amtsinhaber Robert Enge bezogen. Quelle: Stephanie Fedders

Kurze Zeit später wurde ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, den Bürgermeister wieder los zu werden. Genug Einwohner hatten unterschrieben, und schlussendlich entschied das Verwaltungsgericht in Potsdam, dass das Begehren zum Bürgerentscheid führen muss (die MAZ berichtete).

Jetzt liegt es am Sonntag an den Bürgern, ob sie abstimmen und wie sie die Frage „Soll der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Weisen, Robert Enge, abgewählt werden?“ beantworten. 851 Frauen und Männer sind dazu aufgerufen.

Weisen: Entscheidung über die Zukunft des ehrenamtlichen Bürgermeisters Robert Enge

Robert Enge hofft, dass möglichst viele Einwohner zu Wahl gehen. „Nur so haben wir ein breites Meinungsbild“, sagt der 39-Jährige, der seit sieben Jahren in der Gemeinde zuhause ist und bei der Kommunalwahl 2019 erst in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt gegen David Leu unterlag.

Seit März dieses Jahres im Amt: Weisens ehrenamtlicher Bürgermeister Robert Enge. Quelle: Stephanie Fedders

In den vergangenen Monaten wollte Enge die Gemeinde eigentlich aus den negativen Schlagzeilen herausführen und dazu beitragen, dass wieder über Themen und Inhalte diskutiert wird und persönliche Anfeindungen der Vergangenheit angehören. Doch das Bürgerbegehren hing wie ein Damoklesschwert über der Arbeit der Gemeindevertreter.

„Die Bürger haben genug von den Streitigkeiten“, betont Enge und spricht davon, dass die „Weisener Verhältnisse“, die den Ruf der Gemeinde über die Grenzen der Prignitz hinaus beschädigt haben, „traurige Ausmaße angenommen haben“.

Robert Enge: Der Kita-Anbau in Weisen hat oberste Priorität

Einige wenige würden versuchen, die Gemeinde zu spalten. „Dabei wollen die Leute, dass es vorangeht“, sagt Robert Enge nach etlichen Gesprächen und der Teilnahme an Veranstaltungen. Viele Weisener hätten ihm gesagt, dass sie es beschämend finden, wie das Ansehen der Gemeinde beschädigt werde.

Alle 14 Tage sei er zur Sprechstunde im Büro des Bürgermeisters anzutreffen. Regelmäßig kämen Einwohner vorbei. Die Telefonnummer des Büros hat Robert Enge auf sein Handy umgeleitet. „Wer Bedarf hat, kann sich jederzeit melden.“

Bürgerentscheid in Weisen: 25 Prozent der Wahlberechtigten müssen mindestens teilnehmen

Jetzt sei es umso wichtiger, an den Projekten zu arbeiten, die wichtig für Weisen sind. Der Kita-Anbau stehe an oberster Stelle. Ein Vorhaben, das wegen fehlender finanzieller Eigenmittel der Gemeinde auf der Kippe steht. „Hier müssen wir eine pragmatische Lösung finden und überlegen, wie wir weiterkommen“, erklärt Robert Enge.

Wie es weitergeht, muss der Bürgerentscheid zeigen. Von 8 bis 18 Uhr stehen die Türen der Wahllokale in Weisen und in Schilde offen. Mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten müssen abstimmen, um das Quorum zu erfüllen. Ist das der Fall, reicht eine einfache Mehrheit für die Entscheidung.

Von Stephanie Fedders