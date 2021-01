Weisen

Eine Tradition muss eine Tradition bleiben, auch in Zeiten der Corona-Pandemie: Das haben sich offenbar auch zahlreiche Bewohner des Prignitzer Ortes Weisen gedacht. Nachdem bekannt geworden war, dass die ansässige Jugendfeuerwehr das Einsammeln der Weihnachtsbäume in Weisen und im Nachbarort Schilde in diesem Jahr nicht übernimmt, machte sich vorerst Ratlosigkeit breit.

Wegen Corona wird das Weihnachtsbaumverbrennen in Weisen abgesagt

Besonders Björn Hausmann wollte es nicht hinnehmen, dass die gute Weisener Tradition einfach so der Pandemie zum Opfer fällt. „Die Jugendfeuerwehr sammelt immer die Bäume nach Weihnachten ein“, sagt er. Seit vielen Jahren wird das Verbrennen des Weihnachtsbaumes in Weisen regelrecht zelebriert, in diesem Jahr wäre das alles ausgefallen. „Und das wollte ich nicht hinnehmen“, sagt Björn Hausmann.

Anzeige

Eine Idee – oder besser: eine Alternative – fiel ihm schnell ein. Warum nicht die Bäume unter Berücksichtigung der geltenden Regeln einsammeln, also mit entsprechendem Abstand? Hausmannfand schnell Mitstreiter und Unterstützer. „Wir haben daraufhin Handzettel verteilt und alle informiert“, sagt er. Am Samstag war es schließlich soweit: Gemeinsam mit Mitgliedern der Feuerwehr wurden die Weihnachtsbäume in Weisen und Schilde vor der Haustür der Bewohner eigenhändig abgeholt. Sogar Weisens Ortswehrführer Michael Meyer packte mit an.

Spenden für die Weisener Jugendfeuerwehr werden gesammelt

Danach ging die Reise weiter auf den Parkplatz am Landmarkt in Weisen. Dort wurden die Tannen geschreddert. An der Aktion konnte jeder Einwohner teilnehmen. Voraussetzung war lediglich, den abgeschmückten Baum vor die Tür zu stellen. Dort wurde er kostenlos abgeholt. Wer wollte, konnte für die Jugendfeuerwehr eine kleine Spende geben, was sehr viele auch taten.

Übervoll: Mehrere Anhänger vollgepackt mit Weihnachtsbäume sammelten die fleißigen Helfer am Wochenende ein. Quelle: Julia Redepenning

„Es war uns wichtig, dass wir unsere Jugendfeuerwehr unterstützen“, sagt Björn Hausmann, „dieses Geld fehlt sonst in diesem Jahr einfach in ihrer Kasse – und das Geld ist so schon knapp.“ Unterstützung bei der Aktion gab es zudem vom ansässigen Bauern Jens Becker. Er stellte seinen Traktor zur Verfügung, der den fleißigen Männern und Frauen viel Arbeit abnahm.

Ebenfalls spendierte Mathias Muhs, der eine Tischlerei im Ort betreibt, für diesen Tag seinen Lkw und seinen großen Hänger, um die Bäume überhaupt transportieren zu können. Hunderte Tannen konnten bis zum Mittag in klitzekleine Einzelteile geschreddert werden.

Weisener hoffen, nächstes Jahr wieder die Weihnachtsbäume verbrennen zu können

Wer wollte, konnte sich am Ende das Schreddermaterial gegen eine kleine Spende abholen. „Was nicht abgeholt wird, kompostieren wir am Ende des Tages“, sagte Ralf Skodda. Er brachte das Gerät mit, mit dem die Bäume gehäckselt wurden. „Uns war es vor allem wichtig, dass die Bäume jetzt nicht einfach im Wald entsorgt werden“, erklärte er noch, „daher haben wir nicht lange überlegt und gemeinsam eine Alternative ins Leben gerufen.“

Von groß bis klein, von buschig bis schlankt war jede Sorte Tanne mindestens einmal vertreten. Quelle: Julia Redepenning

Die ein oder andere Christbaumkugel fand sich auch noch an. Auch wenn die Pandemie den Tag beherrschte und streng auf Hygieneregeln geachtet wurde, verlor keiner der fleißigen Helfer seine gute Laune. Dennoch hoffen alle Beteiligten, dass sie im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit allen Dorfbewohner ein großes Lagerfeuer – bestehend aus alten Weihnachtsbäumen – machen dürfen. Dann kommen auch wieder die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr und sammeln die Bäume ein.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning