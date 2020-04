Weiter 23 Corona-Fälle im Landkreis Prignitz

Perleberg

Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt konstant. Mit Stand vom Donnerstag 16 Uhr registriert das Gesundheitsamt wie bereits am Vortag 23 Corona-Fälle seit Beginn der Krise. Das teilte der Landkreis Prignitz am Donnerstagnachmittag mit. Die massenhaften Tests am Vortag, etwa auch im Dialysezentrum Prignitz (die MAZ berichtete gestern), hat also bislang keinen positiven Corona-Test zur Folge gehabt.

Bislang 516 Abstriche an stationärer Testung

Das stationäre Corona-Testen in Perleberg an der Rolandhalle passierten der Mitteilung des Landkreises zufolge am Donnerstag neun Prignitzerinnen und Prignitzer gegenüber 70 am Vortag. Sie wurden wie immer betreut von ehrenamtlichen Helfern des DRK sowie Mitarbeitern des Rettungsdienstes.

Seit Einrichtung der stationären Abstrichstelle am 23. März sind nach Angaben des Landkreises Prignitz 516 Abstriche genommen und an ein Labor in Schwerin zur Untersuchung gesandt worden.

Entscheidungen des Landes für Freitag erwartet

Nachdem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in der Telefonkonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder über Lockerungen beziehungsweise das Fortbestehen von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise verständigt hat, gab es anschließend eine Telefonkonferenz des Brandenburger Ministerpräsidenten mit den Landräten und Oberbürgermeistern, an der auch der Prignitzer Landrat Torsten Uhe teilgenommen hat.

„Entscheidungen des Landes mit den damit verbundenen Regelungen, unter anderem zur Eindämmungsverordnung, erwarten wir am Freitag“, sagte Landrat Torsten Uhe dazu.

Uhe : „Die Pandemie ist noch nicht bewältigt“

Für ihn seien die Verabredungen zwischen Bund und Ländern ein erster kleiner Schritt zurück in die Normalität.

Alle zwei Wochen werden Bund und Länder erneut prüfen, ob und wenn ja, welche weiteren Schritte gegangen werden können. Ausschlaggebend dabei werden die jeweiligen Infektionszahlen sein.

„Die Pandemie ist noch nicht bewältigt, wir müssen uns darauf einstellen, auf längere Sicht mit dem Corona-Virus zu leben “, so Torsten Uhe weiter in seinem Statement. Deshalb appellierte der Prignitzer Landrat erneut an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Prignitz, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Von Bernd Atzenroth