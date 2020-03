30 Jahre Prignitz-Tourismus: So kann man das Grenzland erleben

Lütkenwisch

30 Jahre nach der Einheit hat sich Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, einen symbolhaften Ort ausgewählt, um die neue Version der Broschüre „Wende.Punkte“ vorzustellen. Dazu war als Treffpunkt der Fähranleger von Lütkenwisch (Amt Lenzen-Elbtalaue) auserkoren worden.

Denn dort, wo jetzt eine Fähre die Elbe ins niedersächsische Schnackenburg überbrückt, war dereinst die innerdeutsche Elbegrenze. Heute ist Lütkenwisch Übergangspunkt für die Grenzlandtour, ein Angebot für Radfahrer, mit dem die damalige Grenze noch erlebbar gemacht worden soll.

Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls erstmals aufgelegt

Grafiker Peter Waesch war schon an der ersten „Wende.Punkte“-Broschüre beteiligt, die zum 20. Jahrestag des Mauerfalls im Jahr 2009 aufgelegt worden war. „Damals hatte sie einen etwas anderen Fokus“, erzählt Waesch, „und das ist auch der Grund für die Neuauflage in anderer Form.“ Denn die neue Version ist viel touristischer als die alte, ganz nach dem Ansinnen des Tourismusverbands, die alte Grenzregion für Besucher und Gäste beiderseits der Elbe erlebbar zu machen.

Blick über die Elbe auf Schnackenburg. Quelle: Bernd Atzenroth

Für Waesch war die Arbeit an dem Heft auch ein Blick zurück in die eigene Lebensgeschichte: „Mit vielen Punkte verbinde ich eine Menge“, sagte er und nannte zum Beispiel die alte Zellwolle und das Nähmaschinenwerk in Wittenberge, wo er dereinst gelernt hatte, aber auch das Perlebegrer DDR-Geschichtsmuseum, „in dem jetzt mein Spielzeug gelandet ist“.

Prignitzer sahen über die Elbegrenze immer den Höhbeck

Waesch lebte in seiner Jugend in Wittenberge: „Von mir zu Hause konnte ich den Höhbeck sehen – das war der Westen, so nah und doch so weit weg.“ Auf dem Höhbeck auf der niedersächsischen Elbseite nahe Lenzen standen dereinst zwei riesige Funktürme, die auch den DDR-Bürgern einen guten Fernsehempfang ermöglichten. Einen der beiden Türme gibt es noch heute.

Mit der Texterin Andrea von Bezouven hatte er eine tolle Mitstreiterin, zumal die gebürtige Hamburgerin auch mit dem Blick von außen an die Sache herangehen konnte. „Gut, dass sie von außen kam,weil wir so nicht in Ostalgie abrutschen konnten“, betonte Waesch, was auch gar nicht sein Anliegen gewesen wäre.

Lebensgeschichten aus der Grenzregion

Und auch nicht das von Andrea von Bezouven, für die die Arbeit an der Broschüre auch „ein Crashkurs in Sachen Prignitz, DDR und Grenzland“ gewesen ist. „Was mich bewegt hat, waren die Lebensgeschichten, die ich erfahren habe“, sagt sie, und sie machte den Versuch, die dahinter stehenden Menschen auch in ihren locker geschriebenen Texten abzubilden.

Elbradtour zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Quelle: Bernd Atzenroth

Darunter sind Lebensgeschichten wie die von Sigrid Tietz: „Meine Eltern wohnten in Lenzen, ich bin in Kietz aufgewachsen“, erzählt sie. Sie und ihre Familie haben gesehen, wie die Grenzanlagen aufgebaut wurden. Emotional war es die größte Belastung, nur noch per Passierschein in den eigenen Heimatort zu kommen. So freut sich Sigrid Tietz, die in Kietz ein Café betreibt, darüber, dass es diese Grenze nicht mehr gibt: „Jetzt ist alles so schön.“

Ausflug nach Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Auch Andrea von Bezouven ging mit Liebe zur Region an die Sache heran, als sie ihre Beiträge verfasste: „Was ich so liebe, ist die Natur – auch auf der anderen Seite der Elbe, etwa in der Hohen Garbe.

Diese andere Seite kann nun gut mit der Grenzlandtour erkundet werden, wobei dafür viele vorhandene Angebote einfach gebündelt. Ausgangspunkt für Tour ist Wittenberge. In der Prignitz geht es bis Lütkenwisch die Elbe entlang. Hier wird sie dann passiert.

Grenzlandmuseum ist einen Besuch wert

In Schnackenburg kann man sich das Grenzlandmuseum angucken, das sich laut Leiter Ulrich Bethge eines stetigen Besucherstroms erfreut und im vergangenen Jahr 6000 Gäste verzeichnete. Hans Windeck, Erster Vorsitzender des Fördervereins Grenzland-Museum-Schnackenburg, erklärt, dass die Ausstellung „insofern DDR-lastig“ sei, da ja die Grenze auch auf der Prignitzer Seite verlaufen sei. „Auf unserer Seite gab es nicht einmal Stacheldraht“ sagte er und sprach gleichzeitig ein Lob für die neue „Wende.Punkte“-Broschüre aus.

Einheitsgedenkstein in Lütkenwisch. Quelle: Bernd Atzenroth

Durch die Aland-Region geht es auf der Grenzlandtour dann über Wahrenberg zurück Richtung Wittenberge. „Die Grenzlandtour ist ein sehr schöner Radweg“, findet auch Sonja Biwer vom Besucherzentrum Burg Lenzen, „er kombiniert zwei sehr schöne Landschafseinheiten.“

30 Jahre Tourismusverband Prignitz und das Verdienst von Bärbel Mann

Für Mike Laskewitz aber ist diese Gelegenheit auch eine zur Rückschau in eigener Sache. Denn auch die Anfänge des Tourismus in der Prignitz sind 30 Jahre her, und wie er sagt, wurde hier Pionierarbeit geleistet. Man habe hier im Landkreis früher als anderswo im Land erkannt, welche Bedeutung der Tourismus haben könne.

Auch die Tour de Prignitz passierte 2017 den Elbdeich bei Lütkenwisch. Quelle: Bernd Atzenroth

Das ist vor allem das Verdienst von Bärbel Mann – „das ist ihr Lebenswerk“, sagt Laskewitz über die Bad Wilsnackerin, die sich auch im Ruhestand noch in ihrer Heimatstadt engagiert und für ihre Verdienste auch hohe Auszeichnungen erhalten hat.

Am 23. August soll dann der 30. Geburtstag des Tourismusverbands Prignitz gefeiert werden, dessen Vorsitzender schon seit vielen Jahren Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann ist, „ein sehr guter Vorsitzender, der über den Tellerrand hinausguckt“, findet Mike Laskewitz.

Von Bernd Atzenroth