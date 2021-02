Neuruppin

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Nord ist zwar im vergangenen Jahr um knapp 16 Prozent gesunken, jedoch wurden bei Zusammenstößen 29 Personen getötet. Das sind zehn Verkehrstote mehr als 2019 und bedeutet einen Anstieg von gut 52 Prozent, sagte am Donnerstag Frank Storch, der Leiter der Polizeidirektion. Diese ist für die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zuständig.

Eine Erklärung für den deutlichen Anstieg bei den tödlichen Unfällen, der sowohl über dem Landes- als auch über dem Bundesdurchschnitt liegt, hat Storch nicht. Klar sei aber, dass weniger Verkehr auf den Straßen (durch die Corona-Pandemie) offenbar nicht bedeute, dass weniger gerast werde, so der Polizeichef.

Unfallverursacher sind meist Männer

Die Polizei hat bei den tödlichen Unfällen trotz genauer Analyse keine Besonderheiten festgestellt. Demnach gibt es weder regionale Schwerpunkte noch ist eine bestimmte Altersgruppe betroffen.

In der Mehrzahl seien die Verursacher der tödlichen Unfälle Männer zwischen 25 und 64 Jahren gewesen, so Storch. Er sprach in vielen Fällen von „Augenblicksversagen“ und kündigte an, dass die Polizei an den flächendeckenden Geschwindigkeitskontrollen festhalten werde. Zugleich appellierte der Polizeichef an die Vernunft der Autofahrer.

Denn Ursache für die meisten der insgesamt mehr als 12.300 Zusammenstöße, das sind immerhin gut 2300 weniger als vor einem Jahr, sind weiterhin zu geringer Abstand und unangepasste Geschwindigkeit, gefolgt von Vorfahrtsfehlern, Karambolagen beim Überholen und Abbiegefehler.

Alle 43 Minuten ein Verkehrsunfall

Laut Storch registrierte die Polizei im vergangenen Jahr alle 43 Minuten einen Verkehrsunfall, zudem wurden im Schnitt jeden Tag vier Personen durch Karambolagen verletzt. Alle 13 Tage starb im vergangenen Jahr ein Mensch durch einen Verkehrsunfall im Bereich der Polizeidirektion Nord. Die tödlichen Verkehrsunfälle hätten „nicht unwesentlich“ dazu beigetragen, dass die Zahl der Verkehrstoten im Landesdurchschnitt um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei, so der Polizeichef.

Auffällig ist, dass der Anteil der Senioren, die einen Unfall verursacht haben, erstmals seit vielen Jahren zurückgegangen ist. 2019 registrierte die Polizei knapp 2300 Fälle, im vergangenen Jahr waren es noch 1849 – damit wurde der bisherige Aufwärtstrend in dieser Altersgruppe gestoppt. Gleichwohl starben im vergangenen Jahr zehn Senioren durch Verkehrsunfälle.

Erstmals sinkt die Zahl der Unfälle durch Senioren

Mit dem wachsenden Anteil der Senioren in der Region hatte die Polizei bisher auch Jahr für Jahr mehr Unfälle registriert, bei denen Senioren die Verursacher waren. Menschen über 65 Jahre machten 2014 noch knapp 23 Prozent der Bevölkerung in den drei Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel aus. Aktuell gelten glatt 25 Prozent der Bevölkerung als Senioren.

Polizeichef Storch führte den Rückgang der durch Senioren verursachten Unfälle darauf zurück, dass diese Altersgruppe wegen der Corona-Pandemie weniger auf den Straßen unterwegs war. Indes hat sich die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahre sowie der Kinder bis 14 Jahre, die 2020 einen Verkehrsunfall verursacht haben, im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Die Einsicht der Radler hält sich oft in Grenzen

Leicht gestiegen sind die Unfälle durch Radfahrende. Für die Polizei ist das nicht weiter verwunderlich – weil im vergangenen Jahr besonders viele Menschen ihre Liebe fürs Fahrrad entdeckt haben. Für die Polizei seien auch deshalb Fahrradkontrollen weiterhin ein Schwerpunkt, vor allem in Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel, sagte der Polizeichef. Demnach haben die Beamten allein bei größeren Kontrollen im Vorjahr mehr als 600 Verstöße festgestellt.

Die Einsicht der ertappten Radler hält sich laut Storch leider oft in Grenzen. „Viele fahren auch am nächsten Tag wieder auf der falschen Seite der Fahrbahn.“ Dabei sei das eine wesentliche Ursache für viele der fast 600 Unfälle, an denen Radfahrende im vergangenen Jahr beteiligt waren. Fünf Radler starben. In vier Fällen hätten Radfahrende die Unfälle verursacht, so der Polizeichef.

Vier Tote auf der Autobahn

Laut Polizei wurden mehr als die Hälfte aller Fahrrad-Unfälle von Radlern verursacht. Eine ähnliche Tendenz gibt es demnach bei den knapp 200 Unfällen mit Moped- und Motorradfahrern. Bei diesen Karambolagen wurden 141 Personen verletzt und fünf getötet. Mehr als der Hälfte der Unfälle sei von Kradfahrenden verursacht, heißt es. Bei Unfällen auf der Autobahn kamen im vergangenen Jahr vier Menschen ums Leben.

Fast die Hälfte aller registrierten Verkehrsunfälle, (46 Prozent), registrierte die Polizei in Oberhavel, 30 Prozent in Ostprignitz-Ruppin und 24 Prozent in der Prignitz.

Von Andreas Vogel