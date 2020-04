Wie der „Prignitzer Pogopotanz“ zum Weltkulturerbe werden kann

Boberow

„Meinen die das ernst?“ hatten wohl viele gedacht, als die Macher von „Rock im Moor“ mit der Idee aufwarteten, für das Festival und für den dort praktizierten „Prignitzer Pogopotanz“ einen immateriellen Weltkulturerbe-Status zu beantragen.

Jedem, der etwa mit Christian Ebert von der Moorscheune Boberow darüber redet, wird schnell klar: Ja, sie meinen es ernst. Über ein Jahr haben sie an dem Antrag gearbeitet und dafür intensiv recherchiert, bevor er im Oktober 2019 eingereicht wurde. Und sie können das überzeugend vortragen, jetzt auch gegenüber der Fachjury.

Die Krönung des "Immateriellen Kulturerbes" - wenn es denn soweit kommt: das T-Shirt "Rock im Moor" - "denn das wird dann unbezahlbar sein" - so Moorscheunenwirt Christian Ebert (rechts). Quelle: Kerstin Beck

Denn gemessen daran, dass sie wohl selbst nicht mit unbedingt einem Erfolg der Aktion gerechnet haben, sind die Initiatoren jetzt schon weit gekommen und verbuchen einen ersten Teilerfolg. Im Antwortschreiben des Ministeriums, das die Antragsteller am 20. April erreichte, würdigte die Fachjury den frischen, unkonventionellen Ansatz der Bewerbung, insbesondere die identitätsstiftende Rolle des Festivals für die Gemeinde und die ganze Region.

Prignitzer Pogo-Tradition im Mittelpunkt eines überarbeiteten Antrags

Um den letzten großen Schritt erfolgreich gestalten zu können, eigne sich laut Ministerium als Trägergruppe des Prignitzer Pogopotanzes ein unabhängiger, gemeinnütziger Kulturverein. Dieser solle den Pogo und ganz besonders die in der Prignitz gepflegte Pogo-Tradition in den Mittelpunkt stellen und einen überarbeiteten Antrag einreichen.

Hoch lebe das Rock im Moor! Quelle: Bernd Atzenroth

„Pogo hat einen interessanten europäischen Kontext“, heißt es dazu im Schreiben. Möglicherweise könne Pogo und damit auch der beim Rock im Moor getanzte Stil gar Thema eines bundesweiten Antrags werden. Dazu benötige man weitere Trägergruppen anderer Festivals. Auch die historische Betrachtung der Pogotanzszene zu DDR-Zeiten könne eine interessante Ergänzung sein.

Als man in der Prignitz den Punk entdeckte

Es geht also jetzt weniger um das Festival selbst als um den eigenen Tanzstil der Prignitzer Punk-Szene. Der hat seine Ursprünge schon zu DDR-Zeiten, wie es die Antragsteller laut Christian Ebert beschrieben haben: Damals konnten die jungen Punk-Fans sich noch nicht offen zu ihrer Vorliebe bekennen, geschweige sich die nötigen Accessoires besorgen.

„Wir hatten nicht die Möglichkeit“, sagt Ebert. Also haben sich die Punk-Fans damals Bilder aus Zeitungen ausgeschnitten und mit ihren Mitteln die Optik imitiert.

Arbeitsschuhe statt Doc Martens , Bleichflecken per Badreiniger

So zog man sich statt Doc Martens Arbeitsschuhe an und trug DDR-Hosen, die man vorher verknotet in einen kräftigen Badreiniger gelegt hat, um den Hosen die typischen Bleichflecken zu verpassen. Damit bekleidet, „ist man sich so angesprungen mit den Hintern, das war dann das Größte“, sagt Christian Ebert.

Festival an der Moorscheune in Boberow Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gehört hat man damals auch schon Tote Hosen, Goldene Zitronen, die Ärzte oder die Abstürzenden Brieftauben, aber auch Ostbands wie Feeling B, die Skeptiker oder Freigang. Vorbild war insbesondere der Tanzstil, der bei Feeling B-Konzerten gepflegt wurde. Ebert hat ein Youtube-Video von 1988 gefunden und sagt: „So haben wir ausgesehen und gepogt.“

Die DDR-Tradition seit den neunziger Jahren fortgeführt

Ebert selbst und seine Mitstreiter waren 1988 noch etwas zu jung dafür, haben aber in den neunziger Jahren, als man sich die „richtigen“ Sachen dann besorgen konnte, die Tradition fortgeführt, seit den neunziger Jahren schon auf dem Hof rund um die Moorscheune, ab 2001 dann einmal jährlich beim „Rock im Moor“.

Die Jurorin, mit der Ebert sprechen konnte, war darüber „hellauf begeistert“, allein das es gelungen ist, über einen so langen Zeitraum ein solches Festival mitten in der Provinz zu etablieren. Und sie hat sie offenbar von ihren Kindern erklären lassen, was es mit dem Pogo auf sich hat.

Fachjury hatte selten so viel Freude beim Lesen eines Antrags

Nach Rücksprache mit der Behörde stehe man dem Rock im Moor-Team bei der Erarbeitung einer erneuten Bewerbung sehr gerne beratend zur Seite. Selten habe man beim Sichten und Diskutieren über einen Antrag so viel Freude und Spaß gehabt wie bei diesem aus der Prignitz!

So begann das Rock im Moor 2019: Am Freitagabend gab es zum Auftakt einen Umzug durch Boberow. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Die Hingabe und das Engagement, mit dem das Rock im Moor-Team den Antrag vorbereitet und ausgearbeitet hatte, sei beeindruckend gewesen. Die Jury empfehle daher ausdrücklich, für 2021 einen überarbeiteten Antrag zu stellen.

Das wollen Ebert und Co. nun auch machen. Und sind froh, dass man noch ein Jahr Zeit dafür hat: Denn nach dem gegenwärtigen Stand können sie sich im Moment im größeren Rahmen zur Vorbereitung treffen, und die Corona-Krise macht es fraglich, dass „Rock im Moor“ anno 2020 stattfinden kann.

„Wir werden das im Team besprechen“, sagt Ebert. Und dann wird wohl wieder akribische Recherche anstehen.

Von Bernd Atzenroth