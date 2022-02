Wie die Kaufpreise für Bauland in der Prignitz steigen

Perleberg

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Prignitz hat kürzlich über die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 beraten. Im Ergebnis wurden 662 Bodenrichtwerte für baureifes Land und 13 für land- und forstwirtschaftliche Flächen beschlossen, wie die Kreisverwaltung in einer Mitteilung informiert.

Anstieg vor allem in den Städten

Basis der Bodenrichtwertermittlung ist die bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses geführte Kaufpreissammlung. Alle Notare und Behörden sind verpflichtet, Urkunden zum Eigentumswechsel an Grundstücken zu übersenden.

85 Prozent der Werte im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Bei den gehandelten Baulandgrundstücken ist vor allem in den Städten ein weiterer Anstieg der Kaufpreise von durchschnittlich 18 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. In der ländlichen Region fällt der mittlere Preisanstieg mit elf Prozent geringer aus. Für einen Bauplatz zur Errichtung eines Eigenheimes zahlte man in Städten durchschnittlich 45 Euro pro Quadratmeter, in den Dörfern im 18 Euro. Der Kaufpreisentwicklung folgend sind 85 Prozent der Bodenrichtwerte für Bauland im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Forstflächen legen ebenfalls im Preis zu

Die Kaufpreise landwirtschaftlicher Flächen sind in ihrer Höhe regional unterschiedlich ausgeprägt. Das zeigt sich auch in der Spanne der Ackerland-Bodenrichtwerte von 1,10 Euro pro Quadratmeter in der Elbtalaue bis 1,90 Euro im östlichsten Zipfel des Landkreises. Durch die Anwendung von Umrechnungsfaktoren können abweichende Bonitäten oder Flächengrößen bei der Ermittlung individueller Grundstückswerte berücksichtigt werden. Für Grünland wurden Bodenrichtwerte zwischen von 0,85 Euro pro Quadratmeter einem Euro beschlossen.

Auch bei den forstwirtschaftlich genutzten Flächen ist ein steigendes Kaufpreisniveau zu verzeichnen. Der Richtwert wurde mit 0,67 Euro pro Quadratmeter beschlossen. Er enthält neben dem Wert des Grund und Bodens auch den Wertanteil des Baumbestandes. Die aktuellen Bodenrichtwerte mit dem Stichtag 1. Januar 2022 können demnächst online und kostenfrei im Bodenrichtwertportal „BORIS Land Brandenburg“ unter dieser Adresse eingesehen werden: www.boris-brandenburg.de/boris-bb/.

Werte im Internet und telefonisch zu erfragen

Auskünfte über die Bodenrichtwerte erhalten gibt es ab sofort auch von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, die telefonisch unter wie folgt erreichbar ist: 03876/71 37 91.

Von MAZonline