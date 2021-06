Sieversdorf

Um die Fans von Tieren in Spielfilmen, Fernsehserien und Werbesports zu beruhigen: Die Stars für all dies werden auch weiterhin aus Sieversdorf (Amt Neustadt) kommen. Allerdings empfängt die bisherige Filmtierschule Harsch dort ihre Gäste in diesem Sommer erstmals unter der neuen Eigenbezeichnung „Wildtierschule“.

Tiger Amber ist einer der beeindruckendsten Bewohner der Filmtierschule in Sieversdorf. Quelle: Filmtierschule Harsch

Ab kommenden Sonntag, dem 27. Juni, geht das Sieversdorfer ­Ferienangebot wieder an den Start. Bei den Führungen erleben die ­Besucher nach wie vor allem eines: Tiere ganz nah. So dicht kommt man an Fischotter, Waschbär oder Schlange in keinem Zoo heran. ­Genau deswegen ist Sieversdorf auch schon längst kein Geheimtipp mehr.

Sieversdorfer begrenzen die Besucherzahlen

„Wir hatten ja auch voriges Jahr viele Besucher – trotz Corona“, erzählt René Harsch. „Fast immer haben wir zwei Vorführungen am Tag gemacht.“ Sonst hätten sich die Abstandsregeln angesichts des Andrangs kaum einhalten lassen.

Diese Regeln gelten auch in diesem Jahr weiter. Anders als vor der Pandemie gibt es für die Gäste nur noch unter freiem Himmel was zu erleben. Davon aber jede Menge während der rund einstündigen Vorführung und viel Neues.

Mehr als nur Tiere für Film und Fernsehen

Der 39-jährige Sieversdorfer hat seit dem vergangenen Jahr nicht nur den Namen des Unternehmens geändert, sondern auch dessen Ausrichtung. Während der Einsatz von Tieren in Film, Fernsehen und Werbung ein wenig in den Hintergrund rückt, legt Harsch deutlich mehr Augenmerk auf die Vermittlung von Wissen über Wildtiere – einheimische genauso wie exotische.

„Wir haben keine Hunde und Katzen mehr“, erklärt René Harsch. Natürlich seien die vor der Kamera weiterhin sehr gefragt, doch er wolle sich ganz klar mehr auf die wild lebenden Arten konzentrieren.

Bei den Vorführungen der Wildtierschule sind auch Waschbären, Zwergotter, Paviane und sogar Tiger zu erleben.. Quelle: Alexander Beckmann

Die stammen durchaus aus aller Welt. Neben dem einheimischen Weißstorch oder dem Kolkraben, kommen so auch Exoten wie asiatische Zwergotter, Paviane, Tiger und Löwen zum Zuge. „Und wenn der Waschbär gut drauf ist, dann auch der.“ Die nordamerikanischen Einwanderer gelten als notorisch schlecht gelaunt.

Fokus auf Umwelt- und Naturschutz

„Das Thema Reptilien werden wir auch anschneiden. Das ist für mich im Bereich Naturschutz eine Spezialität“, kündigt Harsch an, der sich in dieser Beziehung regional stark engagiert. „Kinder können bei uns auch mal eine Schlange streicheln.“

Die Kolkraben Corax und Rudi gehören zum Stammpersonal der Wildtierschule in Sieversdorf. Quelle: Alexander Beckmann

Vor allem aber will Harsch die Zusammenhänge zwischen den Tieren und dem Umweltschutz vermitteln. Der erwähnte und definitiv extrem possierliche Zwergotter beispielsweise galt noch bis vor wenigen Jahren als weit verbreitet in seiner asiatischen Heimat. Das hat sich inzwischen geändert. Die Art gilt als gefährdet – nicht zuletzt, weil immer mehr ihres Lebensraums Ölpalmen weichen muss. „Und bei uns landet Palmöl dann unter anderem als Biosprit im Tank.“

Besucher ab Sonntag willkommen Die Wildtierschule Harsch befindet sich direkt hinterm Sieversdorfer Ortsausgang in Richtung Hohenofen. Die Anreise ist per Auto, Bus oder recht bequem auch von Neustadt aus per Fahrrad möglich (übers Hauptgestüt und dann gut drei Kilometer weiter in Richtung Sieversdorf). Die erste Vorführung der Wildtierschule Harsch gibt es am Sonntag, dem 27. Juni, und dann bis 8. August jeweils dienstags, donnerstags und sonntags um 14 Uhr. Vom 12. bis 29. August sind Besucher donnerstags und sonntags um 14 Uhr willkommen. Der Eintritt zu den etwa einstündigen Vorführungen kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von vier bis 14 Jahre. Je nach Wetterlage ist geeignete Kleidung zu empfehlen. Das Programm findet ausschließlich im Freien statt. Besucher sollten sich nach Möglichkeit anmelden, da der Platz in der Wildtierschule begrenzt ist. Der Kontakt ist möglich unter: 033970/5 08 30 oder info@wildtierschule-harsch.de. Gruppen können auch gern separate Termine vereinbaren. Weitere Informationen liefert die Internetseite wildtierschule-harsch.de.

Diese Entwicklung sei beileibe nicht auf ferne Länder beschränkt. Zunehmender Raps- und Maisanbau für die Energiegewinnung hierzulande setze beispielsweise den Weißstorch erheblich unter Druck. René Harsch ist überzeugt: „Die grüne Energiewende wird mit Blut bezahlt.“

Aufklärung zur Rückkehr des Wolfes

„Und dann gehen wir natürlich auf den Wolf ein“, kündigt der Sieversdorfer an. „Das ist für mich sowas wie eine Leidenschaft und ein Schlüsselthema beim Artenschutz in Deutschland.“ Die Wölfe seien wieder zurück und das sei gut so. „Wir wollen da aufklären.“ Einen echten Wolf kann die Wildtierschule zwar noch nicht bieten, aber die eng verwandten Wolfshunde. „An denen kann man noch schön die natürliche Grundscheu des Wolfes sehen.“

Die seit 2001 in Sieversdorf ansässige Familie Harsch befasst sich schon seit 1988 mit Filmtieren. Deren Haltung soll nun einen neuen Sinn bekommen, wünscht sich René Harsch. „Menschen und Tiere sollen davon profitieren.“

Von Alexander Beckmann