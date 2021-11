Willkommen im Winter: In Lenzen eröffnet das Café „Eisvogel“ am Hafen

Lenzen

In Lenzen lohnt sich endlich wieder ein Abstecher zum Sportboothafen. Gleich hinterm Deich entlang des Elbe-Radweges ist nach einigen Jahren Pause ein neuer Treffpunkt für Gäste und Einheimische entstanden, der am Wochenende eröffnet wurde.

Lenzen: Café „Eisvogel“ eröffnet im Sportboothafen

Fria Hagen und Volker Warning haben ihr neuestes Projekt „Eisvogel“ getauft, nachdem der Namensgeber lange vor den ersten Besuchern eines Tages vorbeigeschaut und auf dem Geländer Platz genommen hat. So selten der gefiederte Fischfänger, so selten der Mut, im Gastgewerbe gegen den Strom zu schwimmen.

Enthüllt: Volker Warning und Fria Hagen präsentieren das Namensschild an der Fassade des neuen Cafés in Lenzen. Quelle: Stephanie Fedders

Aber genau das haben die beiden vor und verkünden auf dem nicht zu übersehenden runden Namensschild an der Fassade auch gleich, worum es sich hierbei handelt: Es ist ein Wintercafé, das zudem mit Veranstaltungen Besucher anlocken will.

„Wir finden das hier so schön und haben gedacht, was loszumachen“, sagt Fria Hagen in ihrer humorvollen Art zu den Gratulanten der ersten Stunde, die sich auf der Terrasse versammelt haben. Wie das geht, hat das aus Hannover stammende Ehepaar schon an anderer Stelle in der Prignitz bewiesen.

Fria Hagen und Volker Warning betreiben auch das Elbeglück und das Pfarrhaus in Mödlich

Mit dem historischen Pfarrhaus in Mödlich, das vom Tourismusverband vor kurzem erneut mit fünf Sternen klassifiziert wurde, sowie dem Gartenlokal und der Pension Elbeglück, ebenfalls in Mödlich, haben die beiden bereits viel für den Tourismus in der Region getan.

Alles neu gemacht: Der Gastraum des Cafés, der komplett modernisiert wurde. Quelle: Stephanie Fedders

Und nun also das neue Domizil mit Blick auf den Aussichtsturm und den Fähranleger. „Der Yachtclub ist 2020 auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir die Gaststätte pachten wollen“, erzählt Volker Warning. Nach dem „ja“ kam viel Arbeit auf das Team zu, um die Räume neu zu gestalten.

In Eigenregie und mit Unterstützung von Hausmeister Dirk Schult und Koch Daniel Wodtke flog die alte Inneneinrichtung raus, die Küche wurde neu ein- und der Tresen im Gastraum umgebaut. Eine fünfstellige Summe haben Fria Hagen und Volker Warning investiert.

Auch auf der anderen Seite der Elbe in Gartow freut man sich über das neue Café „Eisvogel“ in Lenzen

Von einem „Traum in Blau“, schwärmen Jeanette Küther und Kati Bork vom Tourismusverband Prignitz bei der Eröffnung. „Endlich mal wieder eine Gaststätte am Elberadweg“, freut sich Uwe Büttner von der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises.

Besuch aus Gartow: Die stellvertretende Bürgermeisterin Rosemarie Knist (links) kam mit „Bootsmann“ zur Eröffnung nach Lenzen. Quelle: Stephanie Fedders

Wie sehr sich auch die Anrainer freuen, eine neue Einkehrmöglichkeit zu bekommen, das machte der Besuch von der anderen Seite der Elbe deutlich. Rosemarie Knist, erste stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin aus Gartow, ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und gratulierte mitsamt Vierbeiner „Bootsmann“ zur Eröffnung. „Wir haben schon Ideen, was man hier machen kann“, sagt Knist und lobt die in Aussicht gestellte Öffnung im Winter: „Das ist ganz toll, sonst ist hier ja der Hund begraben.“

Geöffnet ist das Café „Eisvogel“ immer am Wochenende

Es wird wohl anders kommen, wenn Fria Hagen und Volker Warning ihre Vorstellungen umsetzen. Musik-Events, Vorträge, Chor-Auftritte oder Yoga – „hier kann eine Menge passieren“, ist sich Fria Hagen sicher.

Direkt am Hafen gelegen: Das Café „Eisvogel“ in Lenzen. Quelle: Stephanie Fedders

Geöffnet ist der „Eisvogel“ in Lenzen im November und Dezember sowie März und April freitags, sonnabends und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. 36 Plätze sind vorhanden. Angeboten werden Kaffee, Kuchen und kleine Gerichte – alles selbstgemacht.

