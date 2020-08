Neuruppin

In den drei Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel können vorerst weiterhin Windräder errichtet werden, die sich weniger als 1000 Meter entfernt von Wohnhäusern drehen. Zwar hatten Bundestag und Bundesrat Anfang Juli eine Abstandsregelung von 1000 Metern beschlossen, allerdings ebenfalls eine sogenannte Länderöffnungsklausel.

Diese besagt, dass die Bundesländer unter bestimmten Bedingungen die Abstandsregelung aussetzen können. Ob und unter welchen Bedingungen Brandenburg die Länderöffnungsklausel nutzen wird, das ist derzeit noch offen. Dazu gebe es gerade Abstimmungen innerhalb der Landesregierung, sagte am Montag Simone Engler vom Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (MIL).

Ein Mindestabstand von 750 Metern

Chefplaner Ansgar Kuschel von der regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel in Neuruppin setzt auf Ausnahmeregeln. Schließlich hatte die Planungsgemeinschaft im Sommer 2016 entschieden, dass Windräder auch in einem Abstand von 750 Metern zu Wohnhäusern errichtet werden dürfen – wenn sie nicht höher als 150 Meter werden.

Die Planer wollen sich wegen der Windräder noch einmal mit der Landesregierung abstimmen. Quelle: Wolfgang Balzer

Diese Regelung gilt weiterhin. „Am Rechtszustand hat sich faktisch nichts geändert“, so Ansgar Kuschel. Das habe auch der Planungsausschuss, der in der vergangenen Woche in Neuruppin tagte, erneut bekräftigt. Die Planer wollen sich deshalb noch einmal mit dem Land abstimmen.

Fast ein Viertel der Windräder steht näher an Gebäuden

Allerdings sollen neue Windräder inzwischen auch ohne die Bundeseinigung zum Mindestabstand in größerer Entfernung als bisher gebaut werden, so der Chefplaner. Offen blieb aber, ob und welche Rolle dabei die 1000-Meter-Grenze spielt.

Im Bereich der Planungsgemeinschaft, zu der die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zählen, drehen sich derzeit rund 980 Windkraftanlagen, fast ein Viertel davon – nämlich 233 – befinden sich weniger als 1000 Meter von Wohnhäusern entfernt.

Bestehende Windräder können stehen bleiben – auch wenn die neue Abstandsregel nicht eingehalten wird. Quelle: Enrico Berg

Diese können auf jeden Fall stehen bleiben, egal, ob das Land die Öffnungsklausel in Anspruch nimmt oder nicht. Denn dabei geht es allein um den Neubau von Windrädern.

Windradbauer wartet seit mehr als zwei Jahren auf die Genehmigung

Neue Anlagen werden derzeit nur mit angezogener Handbremse genehmigt, weil das Land wegen der vielen Bürgerproteste für zwei Jahre keine pauschale Genehmigung für Windräder erteilt, sondern lediglich Ausnahmegenehmigungen, beispielsweise für Windräder am Autobahndreieck Wittstock oder an der Kreuzung der Bundesstraßen B5 und B107 in der Gemeinde Schrepkow ( Prignitz).

Indes wartet der Neuruppiner Windradbauer Christian Wenger-Rosenau schon seit mehr als zwei Jahren auf die Genehmigung weiterer Anlagen. „So lange keine Entscheidung zum Abstand gefallen ist, wird alles blockiert“, sagt Wenger-Rosenau. Er hat seit 1988 etwa 160 Windräder errichtet. 16 will er derzeit bauen.

