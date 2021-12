Wittenberge hat den Fördermittelbescheid für ein weiteres Gleis zur Anbindung des Industriegebietes Süd und damit des Elbeports erhalten und freut sich außerdem über steigende Gewerbesteuern. Die Wirtschaft entwickelt sich so gut, dass die Stadt neue Gewerbeflächen erschließen will.

