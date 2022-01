Wittenberge

Wie umgehen mit denen, die zum wiederholten Male durch Wittenberge ziehen? Mit Fackeln in der Hand und dem Banner der rechtsgerichteten Partei „Der dritte Weg“. Der Auftritt am 23. Dezember ist kein Einzelfall geblieben. Er wiederholte sich am Mittwochabend in der Innenstadt und wurde mit Flugblättern beworben.

Wittenberge: Extremisten marschieren durch die Stadt

Man darf also davon ausgehen, dass viele davon gewusst haben. In Wittenberge. In der Prignitz und darüber hinaus. Ein kleiner Teil der Bevölkerung macht sich gemein und läuft mit. Ein anderer Teil macht sich Gedanken und sucht nach Unterstützung, um Corona-Leugnern, Impfgegnern und Feinden der Demokratie die Stirn zu bieten.

Wittenberger Stadtverordnete beobachteten das Geschehen am Mittwoch in der Innenstadt. Quelle: JENS WEGNER

Ein Unterfangen, das der Kreisvorstand der Grünen schon vor dem 23. Dezember angestrengt hat. Verbündete zu gewinnen in den Reihen der Prignitzer Kommunalpolitiker und Stadtoberhäupter war das Ziel. Wie erfolgreich es war, zeigte sich am Mittwoch in der Wittenberger Innenstadt.

Dem Aufruf der Grünen waren nur wenige gefolgt. So manche Mail mit der Bitte um Unterstützung an die Kreisgeschäftsstellen der demokratisch legitimierten Parteien blieb unbeantwortet. Wer dennoch vor Ort war, hielt Abstand. Stadtverordnete wollten sich lediglich ein Bild von der Situation machen und standen Abseits des eigentlichen Geschehens. Was von den „Demonstranten“ zur Kenntnis genommen und mit höhnischen Worten kommentiert wurde.

Wittenberge: Einsamer Widerstand gegen Rechtsextreme

Die Gruppe, die auf ihren Schildern klar sagte, was von dem Aufzug zu halten sei, war sehr überschaubar. Genau genommen bestand sie aus einer Person: Bärbel Treutler. Eine Minderheit im Vergleich zu den „Spaziergängern“, die weniger zahlreich als noch zuvor in Erscheinung traten.

Während die Teilnehmer der Veranstaltung zum wiederholten Male von Freiheit statt Impfzwang schwadronierten, wies Treutler auf die Corona-Toten in der Prignitz hin. „Es geht darum, hier ein Zeichen zu setzen und Flagge zu zeigen“, sagte die Kreistagsabgeordnete über ihren einsamen Protest.

Am späten Donnerstagvormittag folgte eine Reaktion in Form einer schriftlichen Stellungnahme von Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann und Landrat Torsten Uhe. Darin fordern sie null Toleranz gegenüber Extremismus.

Herrmann und Uhe fordern null Toleranz gegenüber Extremismus – am Tag nach der Veranstaltung

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann nennt im Gespräch mit der MAZ die Meinungsfreiheit als hohes Gut, sagt aber auch: „Was hier passiert, geht zu weit.“ Und mit Verweis auf die Pandemie als ein Auslöser für die Veranstaltung: „Eine schwierige Situation werde von Extremisten ausgenutzt.“

Wie man es anders machen kann, will das Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ am Freitagabend zeigen und ruft zu einer Demonstration in Kyritz auf. Als Zeichen gegen Gewalt in der Stadt und die ebenfalls von Rechtsextremen unter der Federführung des „dritten Weges“ angekündigte Kundgebung. Es ist ein Aufruf, sich zu positionieren. Und sich zu zeigen.

Von Stephanie Fedders