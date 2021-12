Wittenberge

Kerzenlicht flackerte in den Fenstern, in der Ecke stand ein aufblasbarer Schneemann. Die ehemalige neuapostolische Kirche in der Wittenberger Rathausstraße war dezent weihnachtlich geschmückt. Unter dem Motto „Lasst uns froh und munter sein” waren Interessierte am Montag zum Nikolaus-Konzert in den Saal des einstigen Gotteshauses eingeladen.

40 Besucher unter Berücksichtigung der 2G-Regel

Das Interesse war größer als zunächst von den Veranstaltern erwartet. So wurden flugs zusätzliche Stühle aufgestellt, sodass alle Gäste einen Platz fanden. „Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind”, begrüßte Martin Seemann die knapp 40 Gäste, „wir dachten, es kommen vielleicht drei oder fünf Gäste”. Schließlich gibt es im Moment auch gewisse Hürden zu überwinden. Die Veranstaltung fand nach der derzeit geltenden 2G-Regelung statt.

Konzert der Reihe „Klanglandschaft Prignitz“

Im August dieses Jahres gab es das erste Konzert der Reihe „Klanglandschaft Prignitz” in der denkmalgerecht sanierten Kirche. „Damals spielten hier Musiker, die wir gut kennen. Wir freuen uns, dass uns Christine Becker-Koob und Ronald Koob angeregt haben, nun auch selbst zu spielen”, sagte Martin Seemann. Bei der Planung allerdings auf, dass noch etwas fehle. So ergänzte Maria Kwaschik vom Kulturkombinat Perleberg das Konzert mit literarischen Beiträgen. Sie las unter anderem aus Rosa Luxemburgs „Briefe aus dem Gefängnis”, „Das Märchen vom Glück” von Erich Kästner und „Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst” von Christian Morgenstern.

Mira Lange (Cembalo) und Martin Seemann (Violoncello) spielten klassische Werke. Quelle: Jens Wegner

Mira Lange am Cembalo und Martin Seemann am Violoncello spielten klassische Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann. Im Anschluss an den rund 90-minütigen Musikgenus kamen die Gäste in gemütlicher Runde bei Glühwein und Gebäck ins Gespräch.

Um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, kam Marie Sirrenberg zu dem Konzert. „Einen kulturellen Input zu bekommen, ist immer gut”, ergänzte ihr Begleiter Wytze Kempenaar. „Außerdem war ich auch neugierig auf die sanierte Kirche. Es ist sehr einladend hier”, lobte sie.

„Ich bin hier so gut wie zu Hause”, sagte Ursula Funk. Sie gehört, wie auch andere Gäste des Konzerts am Montag der neuapostolischen Gemeinde in Wittenberge an. „Ich bin hier getauft und konfirmiert worden. Es ist wunderbar, was aus der Kirche geworden ist. Wir sind glücklich, dass das Haus solche tollen Nachfolger gefunden hat”, freute sie sich.

Von Jens Wegner