Wittenberge vergrößert Wohnmobilfläche an der Elbe

Erst war es nur eine Notlösung, doch jetzt soll mehr daraus werden: Die Stadt Wittenberge reagiert auf den anhaltenden Caravanboom in der Prignitz und will das Angebot an Stellplätzen erweitern.

Wittenberge: Mehr Wohnmobilplätze am Nedwighafen

Eine temporär genutzte Fläche im Deichvorland, die während der Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz entlang der Elbstraße als Ersatz für den Standort am Nedwighafen diente, soll durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes offiziell zum Wohnmobilplatz werden und dafür dauerhaft zur Verfügung stehen.

Begehrter Platz mit Aussicht auf die Elbe: Der Wohnmobilstandort am Nedwighafen in Wittenberge. Quelle: Stephanie Fedders

Die Stadtverordneten brachten das Vorhaben jetzt auf den Weg und setzten damit ein wichtiges Zeichen zur Weiterentwicklung der Reiseregion, das auch vom Tourismusverband Prignitz eingefordert wird: „Aufgrund der steigenden Nachfrage müssen wir weitere Angebote machen“, sagt Geschäftsführer Mike Laskewitz und nimmt dafür die Kommunen in die Pflicht.

Künftige Investitionen in die touristische Infrastruktur dürfen nicht nur quantitative Verbesserungen bringen, sondern müssten auch den wachsenden Ansprüchen an die Qualität gerecht werden, betont Laskewitz. Denn längst nicht alle Stellplätze in der Prignitz bieten vergleichbaren Service.

Wohnmobilstellplätze in der Prignitz: Die Qualität muss besser werden

Davon konnten sich jüngst auch die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses des Kreistages überzeugen, die den Sitzungssaal gegen eine Stellplatztour eintauschten, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Auf der Rundfahrt mit dem Verband steuerten die Kommunalpolitiker verschiedene Plätze an und sahen selbst, wo die Unterschiede liegen.

Es sind zwar nur wenige Kilometer, die Wittenberge von Rühstädt trennen, aus Sicht der mobilen Urlauber sind es jedoch Welten, die die beiden Standorte unterscheiden. Während es im Storchendorf an sanitären Einrichtungen fehlt, bietet der Nedwighafen den kompletten Service an. Nimmt man dann noch den Blick auf die Elbe dazu, verwundert es nicht, dass sich das Areal als Qualitätsmerkmal „Wohlfühlstellplatz“ nennen darf – als einer von drei ostdeutschen Reisemobilstellplätzen.

Von einem verbesserten Angebot an öffentlichen Toiletten und gastronomischen Anlaufpunkten würden nicht nur die Wohnmobilurlauber profitieren, sondern auch die vielen Radfahrer, die die Prignitz gezielt ansteuern. Auch für diese Gruppe reiche es nicht aus, nur den Status quo zu erhalten.

Radtourismus in der Prignitz: Die Anforderungen an die Routen sind gestiegen

Ein erster Austausch zu dieser Herausforderung fand vor kurzem in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) zwischen den Prignitzer Hauptverwaltungsbeamten und dem Tourismusverband statt. Auch beim Radwegenetz gehe es darum, qualitativ besser zu werden, betont Mike Laskewitz.

Auf dem Prüfstand: Das Radlerparadies Prignitz. Quelle: Stephanie Fedders

Im Fokus steht dabei nicht nur die Erneuerung der Infotafeln an den touristischen Routen, sondern auch der Aus- und Neubau des Streckennetzes. „Die Anforderungen an die Infrastruktur sind gestiegen“, erklärt Mike Laskewitz mit Blick auf Barrierefreiheit und breitere Wege.

Der Radtourismus wird auch das Schwerpunktthema beim Tourismusforum am 25. Oktober im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge sein. Das Zusammentreffen steht von 12 bis 17 Uhr unter dem Motto: „Die Prignitz macht sich sattelfest – warum es nicht mehr ausreicht, nur ein Radlerparadies zu sein.“

Informationen: www.dieprignitz.de

Von Stephanie Fedders