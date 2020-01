Wittenberge

Ein 13 Jahre altes Mädchen aus Wittenberge ist am Dienstag in der Bahnstraße von einem Hund gebissen worden. Das Mädchen war gegen 13 Uhr in Begleitung ihrer Oma dort unterwegs, als ihnen ein unbekannter Mann mit einem angeleinten Hund entgegenkam.

Der kleine weiße Hund (Rasse bislang unbekannt) bellte das Mädchen an und biss ihm ins Bein. Der Hundehalter sprach die 13-Jährige an, setzte seinen Weg dann jedoch fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Im Anschluss an die Anzeigenerstattung wollte das Mädchen einen Arzt aufsuchen.

Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte kurzes Haar. Er hat eine normale Statur und war mit einer blauen Jeanshose und einer rot-schwarzen Winterjacke bekleidet. Wer kennt diesen Mann oder hat die Situation beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Prignitz 03876/71 50.

Von MAZ-online