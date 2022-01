Wittenberge

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), und Carsten Moll, Vorsitzender der DB Regio Nordost, haben sich am vergangenen Donnerstag im Bahnwerk in Wittenberge den ersten fertiggestellten Doppelstockwagen für das neue Netz Elbe-Spree angesehen. Insgesamt werden dort 145 solcher Doppelstockwagen fit gemacht, die ab Ende 2022 in Berlin-Brandenburg unterwegs sein sollen.

Fahrgäste sollen sich im Zug wohlfühlen

Bequemere Sitze und mehr Platz, sanierte WC-Anlagen, schnelles Wlan und mehr Raum für Fahrräder und Gepäck: Das sind die Merkmale der neuen Wagen. „Für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs ist vor allem die Qualität im und um das Verkehrsmittel ausschlaggebend. Es geht um einen sicheren Wohlfühlfaktor für die Fahrgäste“, sagt Susanne Henckel bei ihrem Besuch in Wittenberge.

Lesen Sie auch:

Die neuen Doppelstockwagen sollen künftig unter anderem auf den Linien des RE 2, der RB 10/RB 14, RB 24, dem FEX und der neuen Linie RB 32 zum Einsatz kommen. „Es ist beeindruckend, wie die Mitarbeiter hier im DB-Werk mit viel Fleiß und Herzblut eine gesamte Flotte auf neuen Stand bringt. Unsere Fahrgäste werden von dieser Qualitätsoffensive schon bald profitieren können“, so Susanne Henckel. Dort würden Dinge wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Verkehrswende Hand in Hand gehen.

Bahn setzt auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit

„Die umgebauten Wagen sind von neuen Fahrzeugen kaum zu unterscheiden. Die Weiternutzung und Modernisierung dieser ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit“, sagt Carsten Moll. „Und die fertig umgebauten Fahrzeuge werden bereits in diesem Jahr direkt nach dem Umbau wieder eingesetzt, sodass sich unsere Fahrgäste schon vor dem Start des neuen Verkehrsvertrags über den zusätzlichen Komfort freuen können.“

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrgäste würden vom neuen Design profitieren, zum Beispiel von komfortableren Sitzen, mehr Fahrradstellplätzen, der Ausstattung mit Wlan sowie vom neu gestalteten WC-Design, kündigt Carsten Moll an. Deutlichere Markierungen für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen sowie größere Monitore für die Fahrgastinformation in Echtzeit sollen zudem für eine bessere Orientierung und zusätzliche Videoüberwachung für mehr Sicherheit sorgen. Die für den Flughafenverkehr eingesetzten Fahrzeuge – darunter der FEX, die RB 24 und RB 32 – verfügen über zusätzliche Abstellflächen für Gepäck, so dass sie optimal den Bedürfnissen von Flugreisenden entsprechen.

145 Doppelstockwagen und 29 Elektroloks

Für das Netz Elbe-Spree werden im Auftrag der Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in den Werken der Deutschen Bahn in Wittenberge und Dessau insgesamt 145 Doppelstockwagen und 29 Elektroloks umgebaut. Bei Alstom, ehemals Bombardier Transportation, in Hennigsdorf (Oberhavel) werden derzeit zudem 41 Triebwagen umfassend erneuert – für ein größeres Angebot auf den Schienen.

Von Marcus J. Pfeiffer