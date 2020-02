Wittenberge

Zu einer Schlägerei zwischen einem 18-jährigen Deutschen und einem 15-jährigen aus dem Tschad kam es am Sonntagabend beim gemeinsamen Fußballspielen auf dem Sportplatz einer Schule in der Bad Wilsnacker Straße in Perleberg.

Die gerieten sich zunächst nur verbal in die Haare. Dabei soll der 18-jähriger Deutscher einen ausländerfeindlichen Spruch gemacht und den anderen einmal mit der Faust geschlagen haben. Daraufhin hielt ein Freund des 15-Jährigen den 18-Jährigen fest und der 15-Jährige schlug auf den 18-Jährigen ein. Dabei wurde der im Gesichts verletzt.

Der 15-Jährige suchte einen Arzt auf und verständigte dann die Polizei. Die Kripo ermittelt wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZ-online