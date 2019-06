Wittenberge

Revierpolizisten suchten am Montag um 7 Uhr eine per Haftbefehl gesuchte 35-jährige Wittenbergerin auf. Sie hatte eine Geldstrafe wegen fahrlässiger Körperverletzung offenbar nicht bezahlt und sollte für 22 Tage ersatzweise in Haft genommen werden.

Die Frau konnte das Geld – etwa 675 Euro – nicht begleichen und wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In der Wohnung befand sich zudem ein 38-jähriger Prignitzer, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe zu 600 Euro verurteilt worden, die er jedoch noch nicht beglichen hatte.

Da der 38-Jährige das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er für 29 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZ-online