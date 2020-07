30 Jahre Wittenberge und Elmshorn: Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Wittenberge

Der runde Geburtstag muss ein bisschen anders gefeiert werden als ursprünglich gedacht, doch das kann der Partnerschaft zwischen Wittenberge und Elmshorn nichts anhaben. Für beide Seiten ist es eine Erfolgsgeschichte, die sich jetzt zum 30. Mal nähert. Und trotz Corona finden alle Beteiligten Mittel und Wege, daran zu erinnern und neue gemeinsame Akzente zu setzen.

Die Städtefreundschaft funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen

Die Kooperation mit Leben zu erfüllen, ohne das es zu einer Pflichtaufgabe wird, das ist der wichtigste Aspekt dieser Beziehung. Sie funktioniert seit Jahren auf vielen verschiedenen Ebenen. Seien es die engen Kontakte zwischen den beiden Feuerwehren, Vereinen oder den kommunalpolitischen Vertretern – entlang der Elbe hat sich etwas entwickelt, das Vorbildcharakter hat.

Zwischen ihnen stimmt die Chemie: Elmshorns Bürgermeisters Volker Hatje (links) und sein Wittenberger Kollege Oliver Hermann. Quelle: Wolfram Hennies

„Wenn man über aktive Partnerschaften auf Augenhöhe spricht, kann man Wittenberge und Elmshorn als gutes Beispiel nehmen“, sagt Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje und stellt die „extrem vielen Verbindungen“ heraus, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Sein Kollege in Wittenberge ist ebenso voll des Lobes. Von 30 lebendigen Jahren schwärmt Bürgermeister Oliver Hermann. „Es ist immer ein Austausch da, und es gibt viele Themen.“

Das Corona-Virus warf die Planungen zum 30. Geburtstag über den Haufen

Entsprechend umfangreich war das vorgesehene Programm, das mit dem Wittenberger Bürgerempfang und dem Besuch einer Elmshorner Delegation am 25. Februar begonnen hatte. Dann warf das Corona-Virus alle Planungen über den Haufen, weshalb weder das Stadt- und Hafenfest in Wittenberge noch der Bürgerempfang in Elmshorn in diesem Sommer stattfinden.

Auch die gemeinsame Sitzung der Stadtverordnetenversammlungen ist zunächst erst einmal verschoben worden. „Sie wird aber definitiv noch in diesem Jahr stattfinden“, ist Volker Hatje zuversichtlich.

Es gibt aber zeitnah zwei kulturelle Alternativen, die trotz der Einschränkungen als Wittenberger Beitrag mit Elmshorner Einschlag geplant sind. So soll am 22. August im Kulturhaus eine Ausstellung mit Motiven aus beiden Städten eröffnet werden.

Das Kulturhaus zeigt Wittenberge mal anders

Imke Stotz aus der Elmshorner Verwaltung hat Ansichten in ihrem ganz eigenen Stil verewigt, die zum Beispiel die Elbstraße, das Rathaus oder das Museum in der alten Burg farbenfroh á la Friedensreich Hundertwasser zeigen.

Stattfinden soll am 29. August auch das 26. Dixielandfest auf dem Hof des Wittenberger Gymnasiums, auf das sich nicht nur Volker Hatje, sondern auch Bands aus Elmshorn freuen. Musikalisch wird es darüber hinaus bei einer besonderen Premiere: Der Präsentation des Wittenberge-Liedes.

Das Wittenberge-Lied feiert auf jeden Fall Premiere

„Die Idee ist auf dem Empfang im Februar geboren worden“, erzählt Marita Fritsch, die sich in der Wittenberger Verwaltung um die Städtepartnerschaften kümmert. Die beiden Elmshorner Musiker Frank Ramson und Ralf Götzenberger haben daraufhin den Song „Zwischen Turm und Strom“ komponiert, der im nächsten Monat offiziell vorgestellt werden soll.

Dafür wäre vielleicht der 26. August gut geeignet, denn an diesem Tag vor 30 Jahren wurde die Urkunde zwischen den beiden Städten in Wittenberge unterzeichnet. Am 6. September 1990 wurde die Prozedur dann elbabwärts in Elmshorn wiederholt.

Von Stephanie Fedders