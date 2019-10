Wittenberge

Am Samstagabend ist es in Wittenberge zu einer gewaltsamen Erpressung gekommen: Ein 37-jähriger Mann ging am Samstag gegen 22.45 Uhr in der August-Bebel-Straße auf einen 35-jährigen Mann los.

Der Angreifer forderte einen Betrag zwischen 500 und 1000 Euro mit der Begründung, dieses Geld für einen Freund holen zu wollen, dem der 35-Jährige diese Summe schulden würde.

Der Mann widersprach dieser Forderung. Daraufhin wurde er vom Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das Opfer, das unter Schmerzen litt, ging zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Erpressung und Körperverletzung.

Von MAZonline