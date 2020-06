Wittenberge

Ein betrunkener 38-jähriger Wittenberger hat am Montagabend einen Polizisten mit einem Kopfstoß im Gesicht verletzt. Er versuchte auch eine Polizistin zu bespucken, weshalb er eine Spuckschutzhaube aufsetzen musste.

Der Mann hatte zunächst Passanten in der Bäckerstraße geschubste und dabei herumgebrüllt. Als die Polizisten hinzueilten, verhielt er sich auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, weswegen er laut Polizeiangaben mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde. Er erhielt Handfesseln.

Jugendamt musste informiert werden

Der verletzte 20-jährigen Polizist wurde ambulant versorgt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der völlig enthemmte 38-Jährige kam dann ins Polizeigewahrsam. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe zur Bestimmung der Alkoholkonzentration an.

Noch während des Einsatzes kam heraus, dass der Mann am selben Tag gegen 16 Uhr seine 28-jährige Exfreundin in deren Wohnung in Wittenberge aufgesucht hatte und diese nach einem Streit körperlich angegangen war. Die Frau wurde leicht verletzt. Aufgrund der gemeinsamen Kinder ist das zuständige Jugendamt informiert worden.

