Wittenberge

Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wittenberge schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte nach Polizeiangaben beim Abbiegen die 55 Jahre alte Frau übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Von MAZonline