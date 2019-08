Wittenberge

Der Schallschutz ist schon fertig. Jetzt folgen weitere Arbeiten in der Elblandgrundschule in Wittenberge. Darüber machte sich Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski am Donnerstagvormittag ein Bild. Fast 700.000 Euro kommen an Bundesmittel in die Elbestadt.

Davon profitieren auch die Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule und Schulen in freier Trägerschaft, wie die Montessori Grundschule und Montessori-Oberschule sowie das Berufsbildungszentrum.

Fördermittel für Schulen in freier Trägerschaft

„Wir haben als Land für die Unterstützung hart gekämpft“, berichtet Daniela Trochowski. Es ist schon die zweite Richtlinie des Förderprogramms, die den Weg nach Wittenberge findet. Für die Finanzstaatssekretärin ist ihr Besuch in der Grundschule jedoch keine Kontrolle, sondern eine reine Info-Tour. „Wir sind sehr daran interessiert, wie sich das Projekt auf die Schule und die gesamte Kommune auswirkt“, sagt sie und möchte Wittenberge als gelungenes Beispiel in Potsdam anführen.

Der Elblandgrundschule steht mit Zuwendungen in Höhe von rund 294.000 Euro die höchste Förderung zu. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Kinder und Schule sei eines der wichtigsten Kernelemente der öffentlichen Hand und immer eine Hausforderung. Dem will die Stadt mit den Arbeiten in den Schulen gerecht werden. „Per Weiterleitungsvertrag erhalten auch die Schulen in freier Trägerschaft einen Anteil der Fördermittel“, informiert Vizebürgermeisterin Waltraud Neumann. Hinzu kommt für alle Träger ein Eigenanteil von zehn Prozent.

Schülerzahlen wachsen noch bis 2025

In den kommenden drei Jahren finden die Arbeiten in den städtischen Schulen – Elbland- und Jahngrundschule – unter laufenden Betrieb statt. Sie erhalten mit fast 300.000 Euro die höchsten Zuwendungen. Auf einem Rundgang zeigte Schulleiter Thorsten Grabau der Staatssekretärin, was in der Elblandgrundschule genau passieren soll. Von den Klassenräumen über die Küche bis hin zur Sporthalle: Es gibt viel zu tun, wie er erzählt.

Neben den Fußböden in einigen Klassenräumen sollen auch die Toilettenanlagen saniert werden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Montessori-Grundschule ist da schon ein Schritt weiter. Der Träger Ibis ging in Vorkasse und gestalte die Räume eines ehemaligen Penny-Marktes in Klassenräume und eine Turnhalle um. Denn sowohl in den privaten als auch städtischen Einrichtungen wachsen die Schülerzahlen konstant an und das wohl noch bis 2025, wie Waltraud Neumann informiert. Als nächstes steht der digitale Wandel an. Auch dafür konnte die Stadt Wittenberge Fördermittel vom Land für die Schulen abgreifen.

Von Marcus J. Pfeiffer